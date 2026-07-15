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Brasileiros vão à loucura com gol da Inglaterra contra a Argentina: 'Te amo'

Duelo vale vaga na final da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 17:33
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Bellingham no duelo entre Argentina e Inglaterra
Bellingham no duelo entre Argentina e Inglaterra (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)

O gol de Gordon para a Inglaterra contra a Argentina movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (15), no jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo. Até aqui, os ingleses vencem por 1 a 0, e brasileiros aproveitaram o momento para comemorar o resultado parcial.

  • O atacante #09 da Inglaterra, Harry Kane, observa enquanto o atacante argentino #10 Lionel Messi e o meio-campista inglês #08 Elliot Anderson disputam a bola durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina

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    • O lance saiu após jogada pela direita. Rogers cruzou para a área, a bola atravessou a defesa argentina e chegou até Gordon. O ponta inglês apareceu livre no outro lado e finalizou para abrir o placar na semifinal entre Inglaterra e Argentina.

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    Nas redes sociais, muitos brasileiros, que estão com o secador ligado, comemoraram o gol do jovem inglês. Veja os comentários abaixo:

    O zagueiro argentino #26 Nahuel Molina e o atacante inglês #18 Anthony Gordon disputam a bola durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de futebol de 2026 entre Inglaterra e Argentina
    O zagueiro argentino #26 Nahuel Molina e o atacante inglês #18 Anthony Gordon disputam a bola durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de futebol de 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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    • Veja comentários brasileiros após gol de Gordon

    Onde assistir a semifinal entre Inglaterra e Argentina

    Inglaterra Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo, Sportv, CazéTV e ge tv.
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    A Inglaterra chega para enfrentar a Argentina embalada após uma campanha marcada pela capacidade de reação. A equipe comandada por Thomas Tuchel eliminou a Noruega nas quartas de final com vitória por 2 a 1, depois de já ter superado a República Democrática do Congo e o México no mata-mata. Com Jude Bellingham e Harry Kane como principais referências, os ingleses buscam voltar à decisão de uma Copa do Mundo e encerrar um jejum que dura desde o título conquistado em 1966.

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    A Argentina, antes de pegar a Inglaterra, também faz uma campanha de destaque no Mundial. Atual campeã, a equipe liderada por Lionel Messi precisou disputar duas prorrogações no mata-mata, contra Cabo Verde e Suíça, mas segue invicta na competição. Depois de eliminar os suíços por 3 a 1, os comandados de Lionel Scaloni tentam manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo, feito que não acontece desde a seleção brasileira de 1962.

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