Entenda revolta na Inglaterra com árbitro 'amuleto' de Messi e da Argentina
Escolha do árbitro Ismail Elfath para a semifinal da Copa gerou polêmica no Reino Unido
A escolha do árbitro Ismail Elfath para a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina gerou polêmica no Reino Unido. Jornais ingleses repercutiram o nome do estadunidense como o "amuleto da sorte de Messi", como destacou a BBC. Mas, afinal, por que Elfath ganhou essa alcunha? O Lance! explica.
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Retrospecto favorável
O duelo desta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), colocará mais uma vez Lionel Messi e Ismail Elfath no mesmo gramado. O camisa 10 nunca foi derrotado sob a arbitragem do árbitro da semifinal: foram quatro vitórias e um empate, com triunfo nos pênaltis.
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O primeiro encontro aconteceu em agosto de 2023, na vitória por 4 a 0 sobre o Charlotte, pela Leagues Cup. Na sequência, Elfath apitou a final da competição, quando o Inter Miami empatou por 1 a 1 com o Nashville e conquistou o título nos pênaltis.
Depois disso, o árbitro esteve em outros três jogos da equipe norte-americana com Messi em campo: vitória por 3 a 1 sobre o Nashville, pela MLS de 2024, triunfo por 4 a 1 diante do New England Revolution, em abril de 2025, e vitória por 4 a 2 sobre o Orlando City, em março deste ano.
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Além da invencibilidade, Messi soma números expressivos com o árbitro. O argentino participou diretamente de dez gols no período, com seis gols marcados — um deles de pênalti — e quatro assistências, todos pelo Inter Miami.
Maior conquista de Messi
Contudo, Ismail Elfath também esteve presente na maior conquista do camisa 10 na carreira. Na final da Copa do Mundo de 2022, na vitória da Argentina sobre a França nos pênaltis, o estadunidense atuou como quarto árbitro. Por isso, o jornal britânico "The Sun" anunciou Elfath como "o homem que participou do maior momento de Messi" ao noticiar a escolha da Fifa para a arbitragem da semifinal.
Na web, torcedores também questionaram a escolha de Elfath para a semifnal da Copa do Mundo, relembrando o histórico de Messi com ele em campo.
Como árbitro principal, porém, a única participação do estadunidense em jogos da Albiceleste aconteceu em 2018, sem Lionel Messi em campo. Elfath comandou a arbitragem no empate por 0 a 0 entre Argentina e Colômbia, em Nova Jersey (EUA).
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Argentina acumula reclamações de arbitragem na Copa
A designação de Ismail Elfath acontece durante campanha argentina marcada por lances contestados pelos adversários ao longo da Copa do Mundo. Logo na estreia, contra a Argélia, jogadores e comissão técnica argelinos reclamaram de uma entrada de Messi em Mandi ainda com o placar em 0 a 0. O camisa 10 acertou a panturrilha do zagueiro com as travas da chuteira, mas permaneceu em campo.
Na segunda rodada, a Áustria questionou a validação do primeiro gol argentino na vitória por 2 a 0. Segundo o técnico Ralf Rangnick e sua comissão, Alexis Mac Allister cometeu falta em Xaver Schlager na origem da jogada. O VAR não recomendou revisão.
As reclamações voltaram nas oitavas de final, diante do Egito. A comissão técnica egípcia protestou contra a anulação de um gol de Mostafa Zico por falta na origem da jogada e também contestou outros lances da arbitragem durante a derrota por 3 a 2.
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Onde assistir Inglaterra x Argentina
Com o árbitro Ismail Elfath no comando, Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo, Sportv, CazéTV e ge tv.
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