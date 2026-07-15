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Argentina iguala Brasil em finais da Copa após vitória contra Inglaterra

Argentinos venceram a Inglaterra na semifinal e seguem para a decisão

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:27
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Lautaro Martínez comemora gol na Copa
Lautaro Martínez comemora gol da Argentina na Copa. (Imagem: Thomas COEX / AFP)

A seleção da Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu a vaga na decisão da Copa do Mundo de 2026. O triunfo no Mercedes-Benz Stadium mantém vivo sonho do tetracampeonato para a Albiceleste, e também permite que o país vizinho iguale o maior campeão da competição: os argentinos agora igualam a Seleção Brasileira em número de finais disputadas na história dos Mundiais.

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    De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo
    De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

    Com a classificação garantida, a Argentina alcança sua sétima final (1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022 e 2026), e se iguala ao Brasil como a segunda seleção com mais decisões na história.

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    Nesta contagem histórica, a Seleção Brasileira também soma sete finais (1950*, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 e 2002). É importante ressaltar que a edição de 1950, realizada no Brasil, não possuiu uma final no modelo eliminatório tradicional, sendo decidida em um quadrangular final entre Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia. Contudo, para fins estatísticos, a partida decisiva entre brasileiros e uruguaios no Maracanã é considerada a final do torneio nesta reportagem.

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    Argentinos venceram Inglaterra em virada histórica

    A partida começou com contornos dramáticos para os atuais campeões do mundo. Após um primeiro tempo equilibrado, a Inglaterra abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo com Anthony Gordon, que aproveitou um cruzamento de Morgan Rogers. No entanto, os atuais campeões do mundo repetiram os grandes desempenhos nos momentos finais em todas as partidas do mata-mata da atual edição, e chegaram à virada.

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    A reação começou aos 41 minutos, quando Enzo Fernández acertou um chute de fora da área para empatar o duelo. Já nos acréscimos, a genialidade de Lionel Messi apareceu novamente. O camisa 10, que já havia servido Enzo, cruzou com precisão para Lautaro Martínez cabecear para o fundo das redes, selando a virada aos 49 minutos. Com duas assistências, Messi foi o grande condutor da classificação argentina.

    Argentina enfrenta Espanha na final da Copa

    O próximo e último passo da Argentina em busca da quarta estrela será contra a Espanha, que garantiu a vaga na final ao derrotar a França na outra semifinal. A grande final da Copa do Mundo de 2026 está marcada para este domingo (19 de julho), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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    Enquanto a Argentina busca igualar os quatro títulos de Alemanha e Itália, a Espanha entra em campo tentando conquistar o bicampeonato mundial. Para os ingleses, resta a disputa do terceiro lugar contra os franceses, no sábado, em Miami.

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