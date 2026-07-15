logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Reação de esposa do Messi em classificação da Argentina viraliza; veja

Craque argentino participou dando duas assistências

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:26
Favorite o Lance! no Google
Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando vitória da Argentina
Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando vitória da Argentina. (Foto: Reprodução)

Argentina está classificada à final da Copa do Mundo 2026 após vencer por 2 a 1 a Inglaterra com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez. No gol do empate, a esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo foi vista no camarote, no estádio de Atlanta emocionada.

  • Lionel Messi com a camisa azul escura da Argentina

    Messi vira assunto após classificação para a final da Copa do Mundo: ‘Não é’

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Lionel Messi cobrando escanteio durante Inglaterra 1 x 2 Argentina

    Messi amplia recorde de Pelé em Copas do Mundo em classificação da Argentina

    Futebol Internacional
    Há 1 minuto
  • Jude Bellingham e Lionel Messi durante Copa do Mundo

    Discussão de Bellingham com Messi repercute: ‘Ficou surpreso’

    Fora de Campo
    Há 28 minutos

    • ➡️Simule quem será o campeão da Copa do Mundo de 2026

    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Veja a reação:

  • De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo

    Garantido na final, Messi pode igualar Cafu em recorde histórico

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Lautaro Martínez comemora gol na Copa

    Argentina iguala Brasil em finais da Copa após vitória contra Inglaterra

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos
  • Lionel Messi com a camisa azul escura da Argentina

    Messi vira assunto após classificação para a final da Copa do Mundo: 'Não é'

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
    • Reação de Antonella, esposa de Messi em vitória da Argentina
    Reação de Antonella, esposa de Messi em vitória da Argentina (Foto: Reprodução)

    Como foi Inglaterra x Argentina?

    A partida começou truncada, com bate boca entre os jogadores logo aos dois minutos após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

    Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

    continua após a publicidade
    Enzo Fernandez e Eliot Anderson em dividida durante Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026
    Enzo Fernandez e Eliot Anderson em dividida durante Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

    Anthony Gordon, camisa 18 da Inglaterra, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina, no Estádio de Atlanta, em 15 de julho de 2026, em Atlanta
    Anthony Gordon, camisa 18 da Inglaterra, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina, no Estádio de Atlanta, em 15 de julho de 2026, em Atlanta (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.

    continua após a publicidade

    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

    O atacante argentino #22 Lautaro Martinez comemora com o atacante #10 Lionel Messi, marcando o segundo gol de sua equipe durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina
    O atacante argentino #22 Lautaro Martinez comemora com o atacante #10 Lionel Messi, marcando o segundo gol de sua equipe durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

    continua após a publicidade

    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

    🤑 Aposte na final da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Mick Jagger reage a gol da Argentina contra a Inglaterra

    Fora de Campo

    Cena de Mick Jagger em Inglaterra x Argentina viraliza: 'Não tem preço'

    Há 20 minutos
    Jude Bellingham e Lionel Messi durante Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Discussão de Bellingham com Messi repercute: 'Ficou surpreso'

    Há 28 minutos
    Bellingham no duelo entre Argentina e Inglaterra

    Fora de Campo

    Brasileiros vão à loucura com gol da Inglaterra contra a Argentina: 'Te amo'

    Há 1 hora
    O atacante #09 da Inglaterra, Harry Kane, observa enquanto o atacante argentino #10 Lionel Messi e o meio-campista inglês #08 Elliot Anderson disputam a bola durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Técnico se irrita em Inglaterra x Argentina, e árbitro vira alvo: 'Pipocando'

    Há 1 hora
    Ismail Elfath apitando Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Árbitro de Inglaterra x Argentina expulsou jogador do Brasileirão na Copa

    Há 1 hora
    Disputa de bola entre Enzo Fernández e Jude Bellingham na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Decisão da arbitragem em Inglaterra x Argentina gera revolta: 'Começou cedo'

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra com soco no ar

    Gêmeo? Conheça irmão mais novo de Jude Belingham no futebol

    Mick Jagger em Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026

    Vai ter 'maldição'? Mick Jagger comparece em Inglaterra x Argentina

    Galvão Bueno

    Programa esportivo do SBT registra crescimento e ultrapassa concorrência

    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

    Em parceria com a UCI, CazéTV transmitirá final da Copa no cinema

    Paredes gritando ao fundo, com a camisa do Boca Juniors

    Por que times da Argentina têm nomes em inglês? Entenda a influência britânica

    De Paul e Lionel Messi durante treino para enfrentar a Inglaterra na Copa do Mundo

    Mudança na escalação da Argentina chama atenção: 'Meu Deus'

    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Treino de Neymar nos Estados Unidos chama atenção da web: 'Não dá'

    Lamine Yamal rindo na coletiva de imprensa da Espanha na Copa do Mundo

    Provocação de Lamine Yamal após vitória sobre a França viraliza: 'Salvação'

    Derrotada pela Espanha, França disputará o terceiro lugar

    Henry dispara em queda de França para Espanha: 'Pior equipe'

    Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026

    Jornalista critica Olise por atuação ruim em França x Espanha: 'Me arrependo'

    O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo; o presidente da FIFA, Gianni Infantino; o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzan.

    Espanha critica preços para final da Copa: ingressos chegam a R$ 12 milhões