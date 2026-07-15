Reação de esposa do Messi em classificação da Argentina viraliza; veja
Craque argentino participou dando duas assistências
Argentina está classificada à final da Copa do Mundo 2026 após vencer por 2 a 1 a Inglaterra com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez. No gol do empate, a esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo foi vista no camarote, no estádio de Atlanta emocionada.
Messi vira assunto após classificação para a final da Copa do Mundo: ‘Não é’
Messi amplia recorde de Pelé em Copas do Mundo em classificação da Argentina
Discussão de Bellingham com Messi repercute: ‘Ficou surpreso’
➡️Simule quem será o campeão da Copa do Mundo de 2026
Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Veja a reação:
Garantido na final, Messi pode igualar Cafu em recorde histórico
Argentina iguala Brasil em finais da Copa após vitória contra Inglaterra
Messi vira assunto após classificação para a final da Copa do Mundo: 'Não é'
Como foi Inglaterra x Argentina?
A partida começou truncada, com bate boca entre os jogadores logo aos dois minutos após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.
Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.
Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.
No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.
Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.
Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.
A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.
🤑 Aposte na final da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Cena de Mick Jagger em Inglaterra x Argentina viraliza: 'Não tem preço'Há 20 minutos
Fora de Campo
Discussão de Bellingham com Messi repercute: 'Ficou surpreso'Há 28 minutos
Fora de Campo
Brasileiros vão à loucura com gol da Inglaterra contra a Argentina: 'Te amo'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Técnico se irrita em Inglaterra x Argentina, e árbitro vira alvo: 'Pipocando'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Árbitro de Inglaterra x Argentina expulsou jogador do Brasileirão na CopaHá 1 hora
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Inglaterra x Argentina gera revolta: 'Começou cedo'Há 2 horas
Mais LANCE!