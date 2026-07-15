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Técnico se irrita em Inglaterra x Argentina e árbitro vira alvo: 'Pipocando'

Jogo é marcado pela violência, mas por poucos cartões

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
15/07/2026 16:55
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O atacante #09 da Inglaterra, Harry Kane, observa enquanto o atacante argentino #10 Lionel Messi e o meio-campista inglês #08 Elliot Anderson disputam a bola durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina
Atacante da Inglaterra observa falta cometida no Messi (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Durante a partida entre Inglaterra e Argentina, na semifinal da Copa do Mundo, o treinador alemão que comanda os britânicos, Thomas Tuchel, aplaudiu ironicamente uma decisão do árbitro do jogo, Ismail Elfath.

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    Após cometer falta no Messi, em boa jogada do argentino, Anderson, da Inglaterra, recebeu um cartão amarelo. No entanto, os sul-americanos estão adotando uma postura mais agressiva que os britânicos no duelo, mas mesmo assim, o primeiro cartão ficou para o lado inglês.

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    Minutos depois, Lisandro Martínez atrapalhou um contra-ataque da Inglaterra e recebeu um cartão amarelo.

    Veja o que os internautas estão dizendo na web:

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, reage durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington.

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    • Enzo Fernandez e Eliot Anderson em dividida durante Inglaterra x Argentina
    Meio-campista da Argentina, Enzo Fernández, comete falta (Foto: Thomas COEX / AFP)

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    Arbitragem polêmica

    Elfath e sua equipe foram responsáveis pela arbitragem do duelo entre Brasil Noruega, nas oitavas de final, jogo que marcou a eliminação da brasileira do Mundial com derrota por 2 a 1. No jogo, o árbitro assinalou dois pênaltis a favor da Seleção: um desperdiçado por Bruno Guimarães e outro convertido por Neymar.

    ➡️ Malvinas, Messi, Maradona… Conheça detalhes da música da Argentina na Copa

    Além da eliminação do Brasil, Elfath também comandou a arbitragem em outras duas partidas nesta Copa do Mundo, ambas na fase de grupos: o empate por 2 a 2 entre Holanda Japão e a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai. Neste último, expulsou o atacante uruguaio Agustín Canobbio, do Fluminense, por entrada dura nos minutos finais.

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    ➡️ Fifa escolhe árbitro de eliminação do Brasil para semifinal da Copa entre Inglaterra e Argentina

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