Técnico se irrita em Inglaterra x Argentina e árbitro vira alvo: 'Pipocando'
Jogo é marcado pela violência, mas por poucos cartões
Durante a partida entre Inglaterra e Argentina, na semifinal da Copa do Mundo, o treinador alemão que comanda os britânicos, Thomas Tuchel, aplaudiu ironicamente uma decisão do árbitro do jogo, Ismail Elfath.
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Após cometer falta no Messi, em boa jogada do argentino, Anderson, da Inglaterra, recebeu um cartão amarelo. No entanto, os sul-americanos estão adotando uma postura mais agressiva que os britânicos no duelo, mas mesmo assim, o primeiro cartão ficou para o lado inglês.
Minutos depois, Lisandro Martínez atrapalhou um contra-ataque da Inglaterra e recebeu um cartão amarelo.
Veja o que os internautas estão dizendo na web:
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Arbitragem polêmica
Elfath e sua equipe foram responsáveis pela arbitragem do duelo entre Brasil e Noruega, nas oitavas de final, jogo que marcou a eliminação da brasileira do Mundial com derrota por 2 a 1. No jogo, o árbitro assinalou dois pênaltis a favor da Seleção: um desperdiçado por Bruno Guimarães e outro convertido por Neymar.
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Além da eliminação do Brasil, Elfath também comandou a arbitragem em outras duas partidas nesta Copa do Mundo, ambas na fase de grupos: o empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão e a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai. Neste último, expulsou o atacante uruguaio Agustín Canobbio, do Fluminense, por entrada dura nos minutos finais.
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