Desfalque do Flamengo para a Libertadores pega torcida de surpresa: 'Meu Deus'

O Flamengo encara o Estudiantes, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Na véspera do duelo, o Rubro-Negro divulgou a lista de atletas relacionados para o confronto, e um desfalque pegou torcedores de surpresa.

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Para o duelo em La Plata, o técnico Leonardo Jardim não contará com Léo Pereira, que se recupera de um problema na perna esquerda. Na vitória por 4 a 0 do Flamengo sobre o Atlético-MG, o zagueiro sofreu um corte profundo na canela esquerda e precisou levar pontos ainda na Arena MRV.

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Nas redes sociais, o desfalque pegou torcedores do Flamengo de surpresa. Veja os comentários sobre a ausência do zagueiro abaixo:

Léo Pereira em ação pelo Flamengo diante do Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja repercussão do desfalque

Flamengo tem outros desfalques por lesão na Libertadores

Além de Léo Pereira, Lucas Paquetá e Erick Pulgar também estão fora da partida do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. Ambos seguem em recuperação no departamento médico. Paquetá trata um problema na coxa esquerda, enquanto o chileno realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física.

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O Flamengo é o líder do Grupo A, com seis pontos e seis gols marcados. O Estudiantes vem logo em seguida, na segunda posição, com quatro pontos.

Pulgar apresentou evolução no tratamento da lesão no ombro direito na última semana, e a expectativa é que volte a treinar com o grupo nos próximos dias. Havia a possibilidade de retorno já contra o Estudiantes, mas, diante da boa fase da equipe, com Evertton Araújo em destaque, o clube optou por adotar cautela.

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