Decisão de Roger Machado para São Paulo x Cruzeiro chama atenção: 'Destruiu'

O São Paulo está escalado para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado (4), no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o técnico Roger Machado realizou mudanças na equipe titular do Tricolor. Algumas decisões do treinador geraram preocupação nos torcedores do clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Europeus reagem a prêmio de Estevão em goleada do Chelsea: 'Simplesmente'

Para a partida contra o clube mineiro, o São Paulo vai a campo da seguinte forma: Rafael; no gol, Lucas Ramon, Rafael Toloi, Sabino e Wendell; na defesa, Bobadilla, Marcos Antônio e Artur; no meio de campo, Luciano, Ferreirinha e Calleri; no ataque.

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo mostraram preocupação com os jogadores escolhidos para começar a partida no setor do meio de campo. Além disso, a ausência do meia Danielzinho entre os titulares também foi sentida por grande parte da torcida. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em São Paulo x Cruzeiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável