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Marcelo Bechler responde alfinetada e manda recado a Cristiano Ronaldo

Jornalista brasileiro publicou pronunciamento em seu canal no Youtube

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 09:50
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Marcelo Bechler grava pronuciamento após polêmica com Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva
Marcelo Bechler grava pronuciamento após polêmica com Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva

Após ser desafiado publicamente por Cristiano Ronaldo durante a entrevista coletiva que antecede o clássico entre Portugal e Espanha, pelas oitavas de final, o jornalista brasileiro Marcelo Bechler quebrou o silêncio. Em um pronunciamento em seu canal no YouTube, o correspondente da TNT Sports rebateu as provocações do craque e mandou um recado direto ao camisa 7.

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    "Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim", declarou CR7.

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    Cristiano Ronaldo aponta para jornalista brasileiro durante entrevista coletiva
    Cristiano Ronaldo aponta para Marcelo Bechler durante entrevista coletiva (Foto: Paul Ellis/AFP)
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    No vídeo, Marcelo Bechler fez questão de desmistificar a ideia de que teria uma desavença pessoal com Cristiano Ronaldo. O jornalista ressaltou que tecer elogios e críticas faz parte do escopo de sua profissão, mas levantou uma hipótese bem-humorada para o incômodo do atacante.

    — É a situação mais surreal dos meus 20 anos de carreira. Eu nunca imaginei que um dos 10 maiores jogadores de todos os tempos faria isso. Eu ainda não sei direito o que estou sentindo, por enquanto, acho que to achando tudo muito curioso (...) Acho que o Cristiano erra, porque eu gosto dele. Já falei várias vezes que, para mim, é uma honra vê-lo jogar. Já elogiei e já critiquei, que é parte da minha profissão fazer. Não sei por que o Cristiano acha que eu não gosto dele. Não sei se é porque eu prefiro o Messi(...) Me chama muita atenção que "euzinho" seja capaz de alugar um apartamento na cabeça do Cristiano Ronaldo, um cara que tem três vezes mais seguidores do que o Brasil tem de população fique incomodado com algo que algum dia eu disse sobre ele — iniciou Marcelo Bechler.

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    — Façam como Cristiano Ronaldo. Deixe seu like e o seu comentário aqui no canal. Cristiano, até o próximo vídeo, se inscreva no canal pra não perder — encerrou, brincando.

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    ▶️ Confira o pronunciamento completo:

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