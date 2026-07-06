Marcelo Bechler responde alfinetada e manda recado a Cristiano Ronaldo Jornalista brasileiro publicou pronunciamento em seu canal no Youtube

Após ser desafiado publicamente por Cristiano Ronaldo durante a entrevista coletiva que antecede o clássico entre Portugal e Espanha, pelas oitavas de final, o jornalista brasileiro Marcelo Bechler quebrou o silêncio. Em um pronunciamento em seu canal no YouTube, o correspondente da TNT Sports rebateu as provocações do craque e mandou um recado direto ao camisa 7.

O episódio que viralizou nas redes sociais começou quando Cristiano Ronaldo interrompeu o andamento da coletiva de imprensa, apontou na direção do repórter brasileiro e disparou um desafio aberto:

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"Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim", declarou CR7.

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Cristiano Ronaldo aponta para Marcelo Bechler durante entrevista coletiva (Foto: Paul Ellis/AFP)

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No vídeo, Marcelo Bechler fez questão de desmistificar a ideia de que teria uma desavença pessoal com Cristiano Ronaldo. O jornalista ressaltou que tecer elogios e críticas faz parte do escopo de sua profissão, mas levantou uma hipótese bem-humorada para o incômodo do atacante.

— É a situação mais surreal dos meus 20 anos de carreira. Eu nunca imaginei que um dos 10 maiores jogadores de todos os tempos faria isso. Eu ainda não sei direito o que estou sentindo, por enquanto, acho que to achando tudo muito curioso (...) Acho que o Cristiano erra, porque eu gosto dele. Já falei várias vezes que, para mim, é uma honra vê-lo jogar. Já elogiei e já critiquei, que é parte da minha profissão fazer. Não sei por que o Cristiano acha que eu não gosto dele. Não sei se é porque eu prefiro o Messi(...) Me chama muita atenção que "euzinho" seja capaz de alugar um apartamento na cabeça do Cristiano Ronaldo, um cara que tem três vezes mais seguidores do que o Brasil tem de população fique incomodado com algo que algum dia eu disse sobre ele — iniciou Marcelo Bechler.

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— Façam como Cristiano Ronaldo. Deixe seu like e o seu comentário aqui no canal. Cristiano, até o próximo vídeo, se inscreva no canal pra não perder — encerrou, brincando.

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▶️ Confira o pronunciamento completo: