Oscar anuncia aposentadoria do futebol após deixar o São Paulo

Oscar anunciou oficialmente a sua aposentadoria do futebol profissional neste sábado (4), aos 34 anos. A decisão ocorreu em decorrência de um mal súbito sofrido pelo atleta durante a realização de exames em novembro 2025, no centro de treinamento do São Paulo. O jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira, relatou a parada de seus batimentos cardíacos e confirmou o encerramento antecipado de sua carreira nos gramados.

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Afastado de suas atividades profissionais desde novembro de 2025, Oscar sentiu-se mal durante um teste de esforço e foi encaminhado em uma ambulância para o Einstein Hospital Israelita, onde permaneceu internado na UTI. O diagnóstico da equipe médica apontou um quadro de síncope vasovagal, caracterizado pela perda transitória de consciência provocada pela queda da pressão arterial e da frequência cardíaca.

O jogador submeteu-se a um procedimento cirúrgico e cumpriu um rigoroso protocolo de repouso antes de realizar novos exames de avaliação. Diante do quadro de saúde, o atleta acertou a rescisão de seu contrato com o São Paulo durante esta semana. O vínculo empregatício possuía validade prevista até o dia 31 de dezembro de 2027.

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— Meu coração parou por dois minutos, dois minutos e meio, foi um susto. Hoje estou melhor para falar sobre isso aí. Minha pressão foi baixando, meu coração parando, depois fizeram massagem cardíaca — detalhou o ex-meio-campista.

— É difícil, porque queria ter feito mais pelo São Paulo, queria jogar mais, tinha futebol e idade, aguentava jogar mais, mas infelizmente aconteceu isso, agora vou me aposentar e continuar torcendo. É seguir minha vida como torcedor — complementou Oscar, demonstrando o seu sentimento em relação ao encerramento da trajetória no esporte.

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Oscar comemora gol com a camisa do São Paulo contra o Corinthians (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Despedida no São Paulo e trajetória na carreira

Revelado nas categorias de base do São Paulo, em Cotia, Oscar visitou as instalações do clube nesta semana, reencontrando ex-funcionários e profissionais do início de sua carreira. Ele também acompanhou um treinamento da equipe principal e recebeu homenagens da instituição. Na sua última passagem, iniciada no final de 2024, ele participou de 23 partidas, distribuindo cinco assistências e marcando dois gols.

Oscar teve uma primeira saída conturbada do clube formador em 2010, através de uma ação judicial, que culminou em sua transferência para o Internacional. Na equipe gaúcha, conquistou a Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Gaúchos, o que o levou à seleção brasileira e ao Chelsea, da Inglaterra, em 2012. No futebol europeu, ele somou conquistas como a Europa League e a Premier League. O jogador permaneceu no Shanghai, da China, de 2017 até o seu retorno ao futebol brasileiro.

— Estou terminando aqui no São Paulo uma carreira que passou por vários lugares, praticamente atravessou o mundo. Voltar aqui para Cotia, onde tudo começou, fico feliz — concluiu o ex-jogador.

Oscar disputou 48 partidas pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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