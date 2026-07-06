Klopp detona Fifa e Trump por caso Balogun: 'Não deveriam se meter' Ex-técnico do Liverpool disparou críticas a Infantino e Fifa

A polêmica envolvendo a liberação de Folarin Balogun e Fifa para as oitavas de final da Copa do Mundo ganhou mais um capítulo. Desta vez, quem entrou na lista de críticos da decisão da Fifa foi Jürgen Klopp.

Comentarista da Magenta TV durante o Mundial, o treinador alemão não poupou críticas ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante da possibilidade de interferência da Casa Branca no processo que suspendeu o cartão vermelho do atacante norte-americano.

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Fifa toma decisão sobre caso Balogun (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES)

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Caso Balogun e crítica dura de Klopp à Fifa

Balogun havia sido expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, pela segunda fase da Copa. No entanto, a Fifa suspendeu a punição, deixando o jogador apto para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final. A decisão gerou repercussão mundial e motivou um recurso da Federação Belga.

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Klopp afirmou que, caso a influência política tenha ocorrido, o episódio representa um grave problema para o futebol, apresentando uma forte crítica a Gianni Infantino, atual presidente da entidade:

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– Se isso realmente aconteceu (e a Casa Branca interveio), então é uma loucura. O futebol é nosso, não deles. Essas duas pessoas, que não entendem nada de futebol, não deveriam se meter. Foi cartão vermelho. Não há o que discutir. Sentimos por Balogun, porque ele não fez de propósito. Mas é isso que diz o regulamento - apontou Klopp.

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Klopp engrossa coro contra a Fifa

As declarações do treinador aumentam a pressão sobre a entidade máxima do futebol, que já vinha sendo alvo de críticas desde a suspensão da punição. Apontado como favorito para assumir a seleção da Alemanha após a Copa do Mundo, Klopp foi apenas mais um nome de peso a questionar a decisão da Fifa.

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Antes dele, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, classificou a liberação de Balogun como uma "piada de 1º de abril". O treinador da Noruega, Ståle Solbakken, também criticou a medida e afirmou que se tratava de uma "decisão muito ruim". Por fim, quem seguiu a mesma linha foi Wayne Rooney. O ex-atacante inglês afirmou que Gianni Infantino "deveria se envergonhar" pela condução do caso.

Além das manifestações de personalidades do futebol, diversos veículos internacionais classificaram o episódio de Balogun e Fifa como um "escândalo", uma "polêmica" e uma "reviravolta", sobretudo pela proximidade do confronto entre Estados Unidos e Bélgica.

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