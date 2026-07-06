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Klopp detona Fifa e Trump por caso Balogun: 'Não deveriam se meter'

Ex-técnico do Liverpool disparou críticas a Infantino e Fifa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
06/07/2026 11:14
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Klopp e outros ex-jogadores repudiaram atitude da Fifa no caso
Klopp e outros ex-jogadores repudiaram atitude da Fifa no caso (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

A polêmica envolvendo a liberação de Folarin Balogun e Fifa para as oitavas de final da Copa do Mundo ganhou mais um capítulo. Desta vez, quem entrou na lista de críticos da decisão da Fifa foi Jürgen Klopp.

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    • Comentarista da Magenta TV durante o Mundial, o treinador alemão não poupou críticas ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante da possibilidade de interferência da Casa Branca no processo que suspendeu o cartão vermelho do atacante norte-americano.

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    Fifa toma decisão sobre caso Balogun (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES)
    Fifa toma decisão sobre caso Balogun (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES)

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    Caso Balogun e crítica dura de Klopp à Fifa

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    • Balogun havia sido expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, pela segunda fase da Copa. No entanto, a Fifa suspendeu a punição, deixando o jogador apto para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final. A decisão gerou repercussão mundial e motivou um recurso da Federação Belga.

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    Klopp afirmou que, caso a influência política tenha ocorrido, o episódio representa um grave problema para o futebol, apresentando uma forte crítica a Gianni Infantino, atual presidente da entidade:

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    – Se isso realmente aconteceu (e a Casa Branca interveio), então é uma loucura. O futebol é nosso, não deles. Essas duas pessoas, que não entendem nada de futebol, não deveriam se meter. Foi cartão vermelho. Não há o que discutir. Sentimos por Balogun, porque ele não fez de propósito. Mas é isso que diz o regulamento - apontou Klopp.

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    Klopp engrossa coro contra a Fifa

    As declarações do treinador aumentam a pressão sobre a entidade máxima do futebol, que já vinha sendo alvo de críticas desde a suspensão da punição. Apontado como favorito para assumir a seleção da Alemanha após a Copa do Mundo, Klopp foi apenas mais um nome de peso a questionar a decisão da Fifa.

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    Antes dele, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, classificou a liberação de Balogun como uma "piada de 1º de abril". O treinador da Noruega, Ståle Solbakken, também criticou a medida e afirmou que se tratava de uma "decisão muito ruim". Por fim, quem seguiu a mesma linha foi Wayne Rooney. O ex-atacante inglês afirmou que Gianni Infantino "deveria se envergonhar" pela condução do caso.

    Além das manifestações de personalidades do futebol, diversos veículos internacionais classificaram o episódio de Balogun e Fifa como um "escândalo", uma "polêmica" e uma "reviravolta", sobretudo pela proximidade do confronto entre Estados Unidos e Bélgica.

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