Com novidade! Confira a escalação do Cruzeiro contra o São Paulo

Depois de vencer pela primeira vez no Brasileirão, o Cruzeiro busca sua segunda vitória no torneio na noite deste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis. Para o jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Artur Jorge poderá contar com um retorno importante.

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Kaiki, que foi baixa na estreia do português, está à disposição para enfrentar o Tricolor. O lateral esteve com a Seleção Brasileira na última semana e foi substituído por Kauã Moraes contra o Vitória.

Kaiki Bruno, jogador do Cruzeiro(Foto:: Rafael Ribeiro/CBF)

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o São Paulo vem com: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge.

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Após a partida deste sábado, a delegação cruzeirense sequer voltará à Belo Horizonte. Os jogadores seguirão direto para o Equador, para a estreia do Cruzeiro na Libertadores. A Raposa enfrenta o Barcelona-ECU, no Estádio Monumental, na terça-feira (7), às 21h (de Brasília).

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São Paulo x Cruzeiro

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (4), no Estádio do Morumbis, a partir das 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

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Atualmente, o São Paulo é o quarto colocado na tabela de classificação do Brasileirão, atrás de Palmeiras, com 22 pontos, Fluminense, com 19 pontos, e Bahia, com 17, mesma pontuação do Tricolor, mas separados pelos critérios de desempate.

O Cruzeiro, por sua vez, vive uma situação complicada neste início de Brasileirão. O time mineiro tem apenas sete pontos e está em 17° lugar, ou seja, na zona de rebaixamento. Uma vitória será crucial para a Raposa tentar abandonar a zona incômoda.

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