Europeus reagem a prêmio de Estevão em goleada do Chelsea: 'Simplesmente'

O atacante Estevão foi destaque da goleada do Chelsea diante do Port Vale por 7 a 0, deste sábado (4), no Stamford Bridge, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Em campo, o brasileiro foi responsável por marcar um gol e dar uma assistência na partida. O desempenho fez ele vencer o prêmio de melhor da partida.

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Nas redes sociais, torcedores do clube londrino reagiram ao feito do atacante. Estevão, que já coleciona partidas de destaque no Chelsea, foi enaltecido pela torcida dos Blues. As principais reações destacaram a facilidade do brasileiro em assumir o protagonismo da equipe. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Sim… Estevão é ELE. Eleito o melhor em campo, e nem pareceu forçado, tudo simplesmente fluiu através dele".

Tradução: "Homem da partida"

Tradução: "Estevão com o prêmio de melhor da partida depois de uma aula contra o Port Vale".

Tradução: "Merecido".

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Show dos brasileiros no Chelsea

João Pedro e Andrey também marcaram gols na vitória do clube londrino. Jorrel Hato, Jordan Lawrence-Gabriel (contra), Tosin Adarabioyo e Alejandro Garnacho completaram o placar.

Com a vitória, o Chelsea avançou para a semifinal da Copa da Inglaterra. O próximo adversário do clube será definino em um sorteio neste domingo (5). A próxima partida dos Blues será contra o Manchester City, no domingo (12), às 12h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 32ª rodada da Premier League. Veja o gol de Estevão abaixo:

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Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: DiaEsportivo/Folhapress)

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⚽ 6–0 Chelsea: Estêvão