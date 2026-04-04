Roger define a escalação do São Paulo para enfrentar o Cruzeiro; veja nomes

O São Paulo está escalado para enfrentar o Cruzeiro logo mais neste sábado (4) pela 10ª rodada do Brasileirão. O Tricolor vem de três jogos sem vencer e o técnico Roger Machado já enfrenta a primeira turbulência à frente da equipe após cinco partidas no comando. Para o jogo contra o time mineiro, o treinador promoveu mudanças no onze inicial.

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A principal mudança é na formação tática. Diferente do time usado contra o Internacional no meio de semana, com um 4-4-2, o treinador entra em campo com três jogadores no ataque e três no meio, no 4-3-3. O meio-campo é formado por Bobadilla, que retorna após perder o último duelo em Porto Alegre por conta dos jogos pela seleção paraguaia, além de Marcos Antônio e Luciano, que foi recuado e pega a vaga de Danielzinho, que começa no banco.

Na frente, Calleri segue como referência no ataque e Roger aposta em Ferreira e Artur como pontas. Na lateral esquerda, Wendell segue como titular após bom jogo em Porto Alegre e barra Enzo Díaz, que ficou de fora por suspensão do último duelo. Lucas Ramon segue na direita e a zaga é a mesma, formada por Sabino e Rafael Tolói.

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O São Paulo está escalado para enfrentar o Cruzeiro com: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreirinha, Calleri.

De última hora, o São Paulo teve a baixa do zagueiro Arboleda, que não se reapresentou e está fora do jogo de logo mais. Clique aqui para entender situação do zagueiro tricolor!

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O São Paulo entra em campo na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos conquistados em nove partidas. O Tricolor, pode vencer e assumir provisoriamente a vice-liderança da competição. No domingo, a equipe fica de olho em outros confrontos que podem mudar sua posição na tabela, como Coritiba e Fluminense, que jogam na noite deste sábado na capital paranaense. No domingo, os duelo entre Bahia e Palmeiras, em Salvador, e Athletico-PR e Atlético Mineiro, que jogam em Curitiba, também impactam na posição final do time paulista na tabela do nacional.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CRUZEIRO

10ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere

🕴️ Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)