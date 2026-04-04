Roger define a escalação do São Paulo para enfrentar o Cruzeiro; veja nomes
Tricolor tenta pôr fim ao jejum de três jogos sem vencer no Brasileirão
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O São Paulo está escalado para enfrentar o Cruzeiro logo mais neste sábado (4) pela 10ª rodada do Brasileirão. O Tricolor vem de três jogos sem vencer e o técnico Roger Machado já enfrenta a primeira turbulência à frente da equipe após cinco partidas no comando. Para o jogo contra o time mineiro, o treinador promoveu mudanças no onze inicial.
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A principal mudança é na formação tática. Diferente do time usado contra o Internacional no meio de semana, com um 4-4-2, o treinador entra em campo com três jogadores no ataque e três no meio, no 4-3-3. O meio-campo é formado por Bobadilla, que retorna após perder o último duelo em Porto Alegre por conta dos jogos pela seleção paraguaia, além de Marcos Antônio e Luciano, que foi recuado e pega a vaga de Danielzinho, que começa no banco.
Na frente, Calleri segue como referência no ataque e Roger aposta em Ferreira e Artur como pontas. Na lateral esquerda, Wendell segue como titular após bom jogo em Porto Alegre e barra Enzo Díaz, que ficou de fora por suspensão do último duelo. Lucas Ramon segue na direita e a zaga é a mesma, formada por Sabino e Rafael Tolói.
O São Paulo está escalado para enfrentar o Cruzeiro com: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreirinha, Calleri.
De última hora, o São Paulo teve a baixa do zagueiro Arboleda, que não se reapresentou e está fora do jogo de logo mais. Clique aqui para entender situação do zagueiro tricolor!
O São Paulo entra em campo na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos conquistados em nove partidas. O Tricolor, pode vencer e assumir provisoriamente a vice-liderança da competição. No domingo, a equipe fica de olho em outros confrontos que podem mudar sua posição na tabela, como Coritiba e Fluminense, que jogam na noite deste sábado na capital paranaense. No domingo, os duelo entre Bahia e Palmeiras, em Salvador, e Athletico-PR e Atlético Mineiro, que jogam em Curitiba, também impactam na posição final do time paulista na tabela do nacional.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X CRUZEIRO
10ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere
🕴️ Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
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