Durante o programa Os Donos da Bola desta segunda-feira (20), o apresentador Craque Neto foi enfático ao elogiar Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras e autor do gol da vitória contra o Athletico pelo Brasileirão. O ex-jogador afirmou que o paraguaio já superou Luís Pereira, ídolo histórico e símbolo do Alviverde.

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➡️Palmeiras perde Murilo para duelo contra o RB Bragantino

- Tem algum zagueiro do futebol sul-americano, no mundo, que seja melhor que o Gustavo Gómez? - iniciou Neto questionando a bancada.

- Passou o Luís Pereira! Ele é maior que o Luís Pereira para a história do Palmeiras. Eu já falei aqui e vou repetir: para mim ele joga mais do que o Gamarra. Tô falando sério, para mim ele é mais zagueiro. Eu sei que tecnicamente o Gamarra jogou muita bola mas meu irmão, o que esse cara (Gustavo Gómez) joga é impressionante! - continuou.

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Após o comentário acerca do jogador, Neto encerrou a sua análise elogiando a gestão do Palmeiras:

- Não quero nada da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não preciso de entrevista de jogador, não preciso de treinador, presidente. Eu só preciso mostrar a verdade. Qual é a verdade? Que o Palmeiras hoje é um time a ser escolhido como se administra e entender o que o Palmeiras representa mundialmente hoje. - finalizou.

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Elogiado por Neto, Gómez atingiu a marca de 46 gols marcados com a camisa do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/)

Gómez comenta diferenças entre zagueiros do Palmeiras e diz qual é o 'mais técnico'

O zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, é titular absoluto da zaga alviverde e, na partida diante do Athletico, no domingo (19), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, o paraguaio atuou um pouco ao lado de Murilo - expulso logo no início do segundo tempo -, Bruno Fuchs e também do jovem Benedetti.

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Após a partida, Gómez, falou com a imprensa na zona mista do Allianz Parque e lamentou a expulsão do companheiro de zaga titular, mas acredita que está bem servido na posição em relação ao elenco palmeirense.

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O paraguaio disse como os zagueiros o ajudam dentro de campo e garantiu que Bruno Fuchs, que deve ser titular na próxima partida do Brasileirão contra o RB Bragantino, é "um pouco mais técnico".

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- Acho que todo mundo está pronto, fico feliz por isso. O Bruno entrou bem, Benederri também entrou muito bem em um jogo difícil. Isso é o bom de ter um elenco com jogadores muito bons, obviamente o Murilo vem jogando um pouco mais. Infelizmente aconteceu isso aí (expulsão), uma pena, mas faz parte do futebol - disse o zagueiro.

- O Bruno entrou muito tem, ele tem outra característica, ele é um pouco mais técnico, digamos, mas é muito completo, assim como o Murilo também é. Os dois são muito bons jogadores - completou Gómez.

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