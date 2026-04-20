O zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, é titular absoluto da zaga alviverde e, na partida diante do Athletico, no domingo (19), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, o paraguaio atuou um pouco ao lado de Murilo - expulso logo no início do segundo tempo -, Bruno Fuchs e também do jovem Benedetti.

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Após a partida, Gómez, autor do único do gol do jogo, falou com a imprensa na zona mista do Allianz Parque e lamentou a expulsão do companheiro de zaga titular, mas acredita que está bem servido na posição em relação ao elenco palmeirense.

O paraguaio disse como os zagueiros o ajudam dentro de campo e garantiu que Bruno Fuchs, que deve ser titular na próxima partida do Brasileirão contra o RB Bragantino, é "um pouco mais técnico".

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- Acho que todo mundo está pronto, fico feliz por isso. O Bruno entrou bem, Benederri também entrou muito bem em um jogo difícil. Isso é o bom de ter um elenco com jogadores muito bons, obviamente o Murilo vem jogando um pouco mais. Infelizmente aconteceu isso aí (expulsão), uma pena, mas faz parte do futebol - disse o zagueiro.

- O Bruno entrou muito tem, ele tem outra característica, ele é um pouco mais técnico, digamos, mas é muito completo, assim como o Murilo também é. Os dois são muito bons jogadores - completou Gómez.

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Antes do duelo do final de semana contra o Massa Bruna, fora de casa, pela 13ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras entrará em campo para fazer sua estreia na Copa do Brasil, contra o Jacuipense-BA. Na quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), na arena do Verdão. Nesta partida, Murilo poderá atuar.

Vale lembrar que o jogo de volta, previsto para o dia 13, às 21h30 (de Brasília), será no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Este duelo eliminatório é válido pela quinta fase da competição nacional.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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