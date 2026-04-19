Veja o gol de Palmeiras x Athletico: Gustavo Gómez abre o placar
Duelo é válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Athletico estão se enfrentando, na noite deste domingo (19), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Alviverde no Allianz Parque, que vence por 1 a 0 com gol de Gustavo Gómez Veja abaixo:
Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Fluminense
Fora de Campo
PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Santos x Fluminense
Fora de Campo
Decisão de Wilton Pereira em Santos x Fluminense causa revolta: ‘Claro’
Fora de Campo
➡️Decisão de Wilton Pereira em Santos x Fluminense causa revolta: 'Claro'
➡️Torcida do São Paulo manda recado a Roger Machado após derrota
Onde assistir Palmeiras x Athletico
Palmeiras e Athletico se enfrentam neste domingo (19), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 26 pontos, seis à frente do Flamengo, segundo colocado da competição, com um jogo a menos. Para o confronto entre Palmeiras e Athletico, o Alviverde não contará com o técnico Abel Ferreira e o volante Marlon Freitas, suspensos.
A grande novidade é o retorno de Vitor Roque à lista de relacionados. O atacante conviveu com problemas físicos desde a reta final do Paulistão e não atua com a camisa alviverde desde o fim de março, no clássico com o São Paulo.
O Athletico, por sua vez, soma 19 pontos e atualmente luta para entrar no G4 do Brasileirão. Ao todo, são seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última rodada, venceu a Chapecoense por 2 a 0, na Ligga Arena.
🤑 Aposte em gols de Palmeiras e Athletico! Clique aqui e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Fluminense
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias