Veja o gol de Palmeiras x Athletico: Gustavo Gómez abre o placar

Palmeiras e Athletico estão se enfrentando, na noite deste domingo (19), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Alviverde no Allianz Parque, que vence por 1 a 0 com gol de Gustavo Gómez Veja abaixo:

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Allianz Parque recebe Palmeiras x Athletico pelo Brasileirão (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Onde assistir Palmeiras x Athletico

Palmeiras e Athletico se enfrentam neste domingo (19), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 26 pontos, seis à frente do Flamengo, segundo colocado da competição, com um jogo a menos. Para o confronto entre Palmeiras e Athletico, o Alviverde não contará com o técnico Abel Ferreira e o volante Marlon Freitas, suspensos.

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A grande novidade é o retorno de Vitor Roque à lista de relacionados. O atacante conviveu com problemas físicos desde a reta final do Paulistão e não atua com a camisa alviverde desde o fim de março, no clássico com o São Paulo.

O Athletico, por sua vez, soma 19 pontos e atualmente luta para entrar no G4 do Brasileirão. Ao todo, são seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última rodada, venceu a Chapecoense por 2 a 0, na Ligga Arena.

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