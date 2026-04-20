A CBF divulgou o áudio do VAR da polêmica do pênalti a favor do Furacão no duelo entre Palmeiras e Athletico, que terminou com vitória alviverde por 1 a 0, com um jogador a menos, no Allianz Parque, na noite de domingo (19), pela 12ª rodada do Brasileirão.

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No lance, o árbitro Felipe Fernandes de Lima entendeu que houve de Benedetti em Viveros, deu cartão amarelo para o zagueiro e marcou pênalti para o Athletico. mas anulou após sugestão do árbitro de vídeo Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, que recomendou a revisão alegando falta do atacante do Furacão na jogada.

- Estou vendo o jogador do Athletico-PR segurando o braço dele (Benedetti). Vocês tão vendo a mesma coisa que eu? Segurando o braço do defensor e se joga derrubando. Não vejo ele (Viveros) jogar. Está travando o braço do defensor e cai - diz o VAR.

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- Olha aqui, a mão do jogador (Benedetti) no meio do braço dele (Viveros). Vou chamar, ok? Recomendo revisão do lance e um possível não penal. O atacante que está segurando o defensor e se joga derrubando ele (Benedetti). Vou mostrar que o atacante que está segurando o braço do defensor e correndo, repara que ele está puxando e se joga para frente. Vou mostrar a câmera diagonal e deixo com você - continuou.

O árbitro, após ouvir a cabine, analisa as imagens e conclui.

- Estou vendo o atacante que segura o braço do defensor e vai se jogando. Vou reiniciar com tiro livre direto a favor da defesa e não penal. A falta foi do atacante e não do defensor, sem cartão amarelo. Beleza? - diz o árbitro.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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