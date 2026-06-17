Copa do Mundo: por que a estreia de Portugal não vai passar na Globo? Portugueses jogam contra a RD Congo nesta quarta-feira (17)

A seleção de Portugal estreia logo mais na Copa do Mundo de 2026, às 14h (de Brasília), com transmissão exclusiva da CazéTV, no NRG Stadium, em Houston, no Texas, Estados Unidos. O canal de Casimiro Miguel exibe todos os jogos do Mundial, enquanto Globo e SBT têm pacotes com menos partidas.

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A CazéTV possui o pacote com os 104 jogos da Copa do Mundo, enquanto as concorrentes Globo e SBT transmitem 55 e 32, respectivamente. Globo e CazéTV possuem escolhas das transmissões, e o canal de Casimiro Miguel fica com algumas partidas exclusivas, como é o caso de Portugal x Rupública Democrática do Congo.

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A escolha dos jogos é feita de forma alternada pelas emissoras em um sistema desenvolvido pela Fifa, realizada meses antes do início da Copa. O processo de escolha não é feito por cada dia de Copa, e os jogos da Seleção Brasileira não entram neste rodízio.

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A estreia da Espanha, na última segunda-feira (15), e da Argentina, na última terça-feira (16), também tiveram transmissões exclusivas da CazéTV. Todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo serão exibidos por CazéTV, Globo e SBT/NSports.

CazéTV bate recorde na Copa do Mundo

A cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela CazéTV atingiu um marco histórico logo na primeira partida da Seleção Brasileira. Durante o confronto de estreia do Brasil, o canal estabeleceu o novo recorde mundial do YouTube para o maior pico de acessos simultâneos em uma partida de futebol, alcançando a marca de 12,7 milhões de telas sintonizadas ao mesmo tempo. O recorde anterior era de Brasil x Croácia, na Copa do Mundo de 2022, com 6,9 milhões.

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O público registrado superou em 3,5 vezes a audiência obtida no primeiro jogo da Seleção comandada por Tite contra a Sérvia, no Mundial anterior, realizado no Catar.

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