Flamengo define adversários da intertemporada em Portugal Rubro-Negro enfrentará times da Argentina, Suíça e Portugal na pausa da Copa do Mundo

O Flamengo definiu os três adversários que enfrentará durante a intertemporada em Portugal, realizada durante a pausa da Copa do Mundo. O clube disputará amistosos contra o River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, o Lausanne, da Suíça, no dia 8, e o Benfica, de Portugal, no dia 11. As três partidas serão realizadas no Estádio Algarve.

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A programação foi fechada após a conclusão dos trâmites contratuais dos amistosos. O duelo diante do Benfica era o principal pendente, já que dependia de um ajuste de calendário entre os clubes. A partida será disputada às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília) e valerá o Troféu do Algarve, em referência ao tradicional torneio amistoso realizado na região. A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Ge".

Inicialmente, o Flamengo negociou partidas contra o Falkirk FC, da Escócia, e o Birmingham, da Inglaterra. O planejamento, porém, foi alterado em busca de adversários considerados mais adequados para a preparação da equipe e para o encaixe das datas disponíveis durante a intertemporada.

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Planos do Flamengo na intertemporada

A delegação embarca para Portugal no dia 28 de junho. Após desembarcar em Lisboa, o grupo seguirá de ônibus para Lagos, cidade que servirá como primeira base da preparação.

O elenco ficará hospedado no Cascade Wellness Resort e utilizará as instalações do local para os treinamentos durante a primeira etapa da viagem. Depois, a delegação seguirá para Estoi, cidade localizada a cerca de uma hora de Lagos.

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Na segunda fase da intertemporada, o Flamengo ficará hospedado próximo ao Estádio Algarve, onde realizará os amistosos e utilizará um campo anexo para as atividades de treinamento.

O retorno ao Brasil está previsto para o dia 12 de julho. Após a chegada ao Rio de Janeiro, a preparação será concluída no Ninho do Urubu antes da retomada das competições oficiais.

A tendência é que os jogadores convocados por suas seleções não participem integralmente da intertemporada. Mesmo em caso de eliminação antes do fim da Copa do Mundo, os atletas deverão receber um período de férias antes da reapresentação ao clube.

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Time do Flamengo comemorando contra o Cusco (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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