Confusão em Cruzeiro x Boca Juniors viraliza: 'Não pode acontecer'

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira (28), no Mineirão, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Após o apito final, jogadores das duas equipes protagonizaram uma confusão generalizada em campo.

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O cenário caótico do final da partida estava desenhado desde os primeiros minutos do confronto, que foi marcado por provocações e faltas. O atacante Bareiro chegou a ser expulso no primeiro tempo após acertar um tapa em Christian.

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Depois que o árbitro Esteban Ostojich encerrou a partida, jogadores do Boca Juniors partiram para cima de alguns titulares da equipe celeste. No meio da discussão, o principal alvo dos argentinos pareceu ser o meia Matheus Pereira, que recuou imediatamente para evitar uma briga com os adversários.

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Após alguns minutos de bate-boca entre jogadores e membros das comissões técnicas, ambos os clubes deixaram o gramado do Mineirão. Nas redes sociais, torcedores repercutiram ao conflito.

Veja abaixo:

Tradução: "Após a vitória do Cruzeiro sobre o Boca na Copa Libertadores, os jogadores de ambos os times tiveram um forte confronto".

Cruzeiro x Boca Juniors pela Copa Libertadores (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi Cruzeiro x Boca Juniors?

Texto por: Eduardo Statuti

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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Com um jogador a menos, o Boca Juniors recuou ainda mais na partida, mas seguiu dificultando a vida do ataque celeste. Se por baixo estava difícil, o Cabuloso teve sua chance mais clara aos 17 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio pela direita, mas Fabrício Bruno não acertou bom cabeceio. Estreante na Libertadores, Otávio foi acionado pela primeira vez aos 25 minutos, interceptando cruzamento de Zeballos. Instantes depois, Arroyo finalizou perigosamente à esquerda do gol.

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Kaio Jorge teve sua primeira chance clara dez minutos antes do fim do tempo regulamentar, mas parou em Brey. Ao contrário dos argentinos, o gol cruzeirense foi produzido pela calma de seus atletas. Matheus Pereira segurou no meio e fez passe em profundidade para Kaio Jorge, na linha de fundo, passar para Neyser apenas empurrar a bola para o fundo do gol.