Confira escalação do Cruzeiro contra o Boca Juniors

O Cruzeiro enfrentará o Boca Juniors na noite desta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o duelo, o técnico Artur Jorge terá força máxima no Mineirão.

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Baixas nos últimos dois jogos, o atacante Neyser e o lateral-direito Fagner voltam a ficar à disposição do comandante.

Antes da partida, havia expectativa, mais uma vez, sobre o dono da meta celeste. Depois de ganhar posição contra o Goiás, pela Copa do Brasil, Otávio voltou para o banco de reservas no último fim de semana, dando lugar para Matheus Cunha. Entretanto, para enfrentar os argentinos, Artur Jorge optou por dar mais uma chance para o jovem arqueiro.

Sendo assim, o Cruzeiro entra em campo com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Kaio Jorge.

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Matheus Cunha (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Boca Juniors

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 3ª rodada da Libertadores.

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O Cruzeiro tenta se recuperar na competição depois de uma derrota dura para a Universidad Católica na última rodada. Desde então, a Raposa venceu o Grêmio por 2 a 0, o Remo por 1 a 0, e empatou em 2 a 2 com o Goiás pela Copa do Brasil.

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Do outro lado, o Boca Juniors chega embalado e empolgado, invicto há 14 partidas. Além disso, nas últimas duas rodadas do Campeonato Argentino, o time comandado por Cláudio Ubeda venceu o superclássico contra o River Plate, fora de casa, e goleou o Defensa y Justicia.

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