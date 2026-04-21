Com Galvão e Pato, SBT define equipes para transmissão da Copa do Mundo
Canal vai exibir 32 jogos do torneio junto com a N Sports
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Detentor dos direitos da Copa do Mundo, o SBT já tem as equipes definidas para as transmissões do torneio. Um dos times terá Galvão Bueno, Alexandre Pato e Mauro Beting, enquanto o outro terá Tiago Leifert e Juninho Paulista. A comentarista de arbitragem Nadine Basttos estará presente nas duas equipes.
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A transmissão da emissora paulista será realizada simultaneamente com a N Sports, canal esportivo que tem Galvão Bueno como sócio. Na primeira fase, SBT e N Sports transmitirão 14 partidas, sendo um por dia, de 11 de junho, com a abertura entre México e África do Sul, até dia 24 de junho, com Brasil x Escócia.
Primeira fase da Copa do Mundo no SBT
México x África do Sul (11/06)
Estados Unidos x Paraguai (12/06)
Brasil x Marrocos (13/06)
Holanda x Japão (14/06)
Arábia Saudita x Uruguai (15/06)
França x Senegal (16/06)
Inglaterra x Croácia (17/06)
Suíça x Bósnia e Herzegovina (18/06)
Brasil x Haiti (19/06)
Alemanha x Costa do Marfim (20/06)
Uruguai x Cabo Verde (21/06)
Argentina x Áustria (22/06)
Inglaterra x Gana (23/06)
Brasil x Escócia (24/06)
Além da equipe das cabines, o SBT também terá nomes como Mauro Naves, Andre Hernan e Isabela Labate na reportagem, nos Estados Unidos.
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Principal nome para a Copa do Mundo no canal, Galvão Bueno estreou o programa Galvão F.C. no último mês, com a presença do pentacampeão do mundo Vampeta.
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Ao todo, o SBT e a N Sports exibirão 32 partidas da Copa do Mundo. A Globo exibe 55 partidas da competição, enquanto a CazéTV será o único veículo a exibir todos os 104 jogos do torneio.
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