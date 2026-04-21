Com Galvão e Pato, SBT define equipes para transmissão da Copa do Mundo

Detentor dos direitos da Copa do Mundo, o SBT já tem as equipes definidas para as transmissões do torneio. Um dos times terá Galvão Bueno, Alexandre Pato e Mauro Beting, enquanto o outro terá Tiago Leifert e Juninho Paulista. A comentarista de arbitragem Nadine Basttos estará presente nas duas equipes.

continua após a publicidade

➡️ Tiago Leifert é sincero ao analisar lance de Neymar em Santos x Fluminense

A transmissão da emissora paulista será realizada simultaneamente com a N Sports, canal esportivo que tem Galvão Bueno como sócio. Na primeira fase, SBT e N Sports transmitirão 14 partidas, sendo um por dia, de 11 de junho, com a abertura entre México e África do Sul, até dia 24 de junho, com Brasil x Escócia.

Primeira fase da Copa do Mundo no SBT

México x África do Sul (11/06)

Estados Unidos x Paraguai (12/06)

Brasil x Marrocos (13/06)

Holanda x Japão (14/06)

Arábia Saudita x Uruguai (15/06)

França x Senegal (16/06)

Inglaterra x Croácia (17/06)

Suíça x Bósnia e Herzegovina (18/06)

Brasil x Haiti (19/06)

Alemanha x Costa do Marfim (20/06)

Uruguai x Cabo Verde (21/06)

Argentina x Áustria (22/06)

Inglaterra x Gana (23/06)

Brasil x Escócia (24/06)

continua após a publicidade

Alexandre Pato vai comentar a Copa do SBT (Foto: Reprodução/Galvão F.C.)

Além da equipe das cabines, o SBT também terá nomes como Mauro Naves, Andre Hernan e Isabela Labate na reportagem, nos Estados Unidos.

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo

Principal nome para a Copa do Mundo no canal, Galvão Bueno estreou o programa Galvão F.C. no último mês, com a presença do pentacampeão do mundo Vampeta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao todo, o SBT e a N Sports exibirão 32 partidas da Copa do Mundo. A Globo exibe 55 partidas da competição, enquanto a CazéTV será o único veículo a exibir todos os 104 jogos do torneio.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas.