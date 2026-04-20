Para falar da história do Paraguai nas Copas do Mundo, é preciso começar pelo nome que mais vezes balançou as redes pela Albirroja no torneio. O Lance! lista os maiores goleadores do Paraguai em Copas do Mundo.

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Em um país acostumado a valorizar muito a força coletiva, Nelson Cuevas se destacou como o maior goleador da seleção em Mundiais. Conhecido como "Pipino", o ex-atacante soma três gols em Copas do Mundo e lidera isoladamente a artilharia paraguaia na competição. A marca foi construída nas edições de 2002 e 2006, e permanece intacta até hoje.

O curioso é que o recorde veio sem uma longa sequência de participações. Cuevas precisou de apenas dois torneios para chegar ao topo, mostrando grande eficiência em poucos jogos e aproveitamento alto em momentos decisivos.

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Seu desempenho ficou especialmente marcado pela Copa de 2002, quando entrou no segundo tempo contra a Eslovênia e marcou dois gols fundamentais na vitória por 3 a 1, resultado que classificou o Paraguai para a fase seguinte. Quatro anos depois, ele voltou a ser decisivo ao marcar diante de Trinidad e Tobago, fechando sua conta pessoal no Mundial.

Por isso, a liderança de Cuevas na artilharia paraguaia em Copas do Mundo representa um caso raro de recorde construído com entradas pontuais, mas extremamente eficientes. Mesmo com o surgimento de grandes nomes ao longo das décadas, ninguém conseguiu superá-lo até hoje.

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Os maiores goleadores do Paraguai em Copas do Mundo

A consagração de Nelson Cuevas

O recorde de Cuevas fica ainda mais interessante quando se observa seu papel tático na seleção. Muitas vezes acionado no segundo tempo, ele se tornou um verdadeiro talismã da Albirroja e aproveitou bem as chances que recebeu.

Na Copa de 2002, o Paraguai precisava vencer a Eslovênia por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Cuevas entrou no jogo e decidiu a partida com dois gols, sendo peça central de uma virada histórica para a seleção.

Em 2006, na Alemanha, ele voltou a deixar sua marca ao fechar o placar na vitória por 2 a 0 sobre Trinidad e Tobago. Com isso, encerrou sua trajetória em Copas com três gols e o posto de principal artilheiro paraguaio no torneio.

O ranking do Paraguai

Atrás de Nelson Cuevas, a artilharia do Paraguai em Copas do Mundo tem uma disputa bastante equilibrada, com vários jogadores empatados com dois gols cada.

Nelson Cuevas — 3 gols

Líder isolado da lista, o ex-atacante marcou em 2002 e 2006 e se consolidou como o nome mais eficiente da história paraguaia em Mundiais.

Roberto Cabañas — 2 gols

O atacante marcou duas vezes na Copa de 1986 e foi um dos grandes nomes da participação paraguaia naquela edição, especialmente no empate contra a Bélgica.

Julio César Romero — 2 gols

Romerito deixou sua marca também em 1986, mostrando qualidade técnica e capacidade de decidir em jogos importantes.

Florencio Amarilla — 2 gols

Um dos destaques da campanha de 1958, Amarilla ajudou a abrir espaço para a tradição ofensiva do Paraguai em Mundiais.

Jorge Lino Romero — 2 gols

Companheiro de ataque de Amarilla em 1958, também anotou dois gols e figura entre os nomes mais produtivos da história albirroja no torneio.

José Parodi — 2 gols

Outro integrante da geração de 1958, Parodi também terminou aquela Copa com dois gols.

Juan Bautista Agüero — 2 gols

Fechando o grupo dos vice-líderes, Agüero completou a lista dos jogadores com mais de um gol pelo Paraguai em Copas do Mundo.

O cenário atual

O Paraguai vive um novo ciclo com foco nas Eliminatórias sul-americanas e tenta voltar a uma Copa do Mundo depois de ficar fora das edições mais recentes. A responsabilidade ofensiva recai sobre nomes como Miguel Almirón, Julio Enciso e Diego Gómez.

Se a seleção confirmar presença no próximo Mundial, esses jogadores terão a oportunidade de desafiar uma marca que atravessa gerações. Até lá, o recorde de Nelson Cuevas continua como um dos símbolos mais curiosos e duradouros da história paraguaia no torneio.