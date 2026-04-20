Tiago Leifert é sincero ao analisar lance de Neymar em Santos x Fluminense

O Santos perdeu para o Fluminense por 3 a 2, no último domingo (19), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Após a derrota, o jornalista Tiago Leifert foi sincero ao analisar o atual momento de Neymar na temporada de 2026.

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Durante uma transmissão ao vivo, no Youtube, o comunicador destacou um lance específico da partida, onde o camisa 10 perdeu uma chance clara de gol. Para Tiago Leifert, Neymar se apresentou de forma desmotivada em campo.

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— A gente tenta tirar o Santos da equação Neymar. Mesmo com esse entorno horrível, ele está jogando bola para ir à Copa do Mundo? Aí pegamos o jogo de ontem, e achei ele entregue. Desanimado. O Neymar, que estávamos acostumados a ver teria feito aquele gol — iniciou o apresentador, antes de completar.

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— Esse lance onde ele corta para a direita, os dois zagueiros abrem, era caixa. Só existe um jeito dele não ter feito esse gol aí. Até sem joelho e tornozelo. É se ele tiver com o psicológico derretido. Talvez ele tenha realmente chegado no limite dele — concluiu.

Neymar em ação Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Neymar em Santos x Fluminense

Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.

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Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.

Depois da derrota, o camisa 10 foi flagrado deixando o gramado cabisbaixo. Diante da polêmica da possível provocação aos torcedores, Neymar fez uma publicação sobre sair de campo com os dedos no ouvido.

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— Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente — explicou o atacante.

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