Gasto com transporte pode ser 3x maior do que com ingresso na Copa do Mundo

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Quem quiser assistir in loco a um jogo da Copa do Mundo nos Estados Unidos vai gastar muito. Não bastasse o preço elevado dos ingressos, nos últimos dias começaram a ser divulgados os custos com transporte para os estádios, que em alguns casos pode ser maior do que o valor das entradas.

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Vale lembrar que, em jogos da Copa, a Fifa estabelece um perímetro de segurança em torno dos estádios que em geral ultrapassa um quilômetro. Nessas áreas, só é possível adentrar se o carro tiver autorização da Fifa, se houver estacionamento pago permitido para o jogo ou se houver estações de trem ou metrô — e aí o torcedor deverá apresentar o ingresso e, eventualmente, adquirir uma passagem específica para o dia da partida.

Por causa disso, é bastante comum que no Mundial ou em outros grandes eventos esportivos os organizadores orientem os torcedores a utilizar o transporte público. No Catar, em 2022, quem tivesse ingresso para o jogo acessava o metrô ou as linhas de ônibus de graça.

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Só que para chegar a pelo menos duas das principais arenas da Copa do Mundo de 2006, em Boston e Nova Jersey, o transporte público terá o preço quadruplicado, e as poucas vagas disponíveis para estacionamento nos estádios custarão a partir de US$ 180 (cerca de R$ 900).

Para se ter uma ideia, esse valor é três vezes o preço do ingresso mais barato para os jogos.

Quem optar pelo trem para chegar ao MetLife, em Nova Jersey, palco que inclui o primeiro jogo do Brasil e a decisão, terá de desembolsar US$ 150 (R$ 745).

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Já o torcedor que for a uma das sete partidas que serão disputadas em Boston vai pagar US$ 95 (R$ 474) por uma passagem de ida e volta de ônibus, ou US$ 80 (R$ 399) se optar pelo trem. Em jogos da NFL, o mesmo bilhete custa US$ 20 (R$ 99,75).

Um problema adicional é que a estimativa é de que sejam oferecidas dez mil passagens para o serviço de ônibus, e isso para um estádio cuja capacidade é mais de seis vezes maior.

Além disso, nos Estados Unidos é comum os torcedores irem para jogos de carro, mas por causa do perímetro de segurança as vagas de estacionamento para as partidas da Copa serão drasticamente diminuídas. As poucas que ficarem terão custo de US$ 200 (quase R$ 1 mil) para automóveis, e se alguém decidir se deslocar nos tradicionais motorhomes pode ter de multiplicar esse valor por cinco.

Em todos os casos, seja trem, ônibus ou estacionamento para veículo próprio, a tarifa é cheia para todo mundo, incluindo idosos ou pessoas com deficiência.

Transporte coletivo teve preço quadruplicado para jogos em Boston (Foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP)

Tarifa dinâmica faz disparar preços dos ingressos da Copa do Mundo

Os gastos com transporte tornam ainda mais oneroso assistir a um jogo da Copa do Mundo que tem os bilhetes mais caros da história.

Para o Mundial deste ano, a Fifa adotou o modelo de preço dinâmico, que eleva os valores de acordo com a procura. Assim, ingressos para as partidas mais desejadas dispararam. Há uma categoria a preço "popular", com preço de face de US$ 60 (R$ 300), para todas as partidas, mas a quantidade parece ser pequena.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino tem justificado os valores com o argumento de que as receitas da entidade são revertidas para fomentar o futebol em todo o planeta.

— A principal, e até agora única fonte de receita da Fifa, é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acontece durante um mês a cada quatro anos. Ou seja, geramos receita em um único mês. Nos outros 47 meses até a próxima Copa, gastamos esse dinheiro —, comentou Infantino na semana passada, durante evento em Washington.

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