Para falar da história da Colômbia nas Copas do Mundo, é impossível não começar por James Rodríguez. O camisa 10 transformou a edição de 2014 em uma das maiores campanhas individuais já vistas por um jogador sul-americano no torneio. O Lance! conta quem é o maior artilheiro da seleção colombiana na história das Copas do Mundo?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com seis gols marcados em uma única edição, James Rodríguez é o maior artilheiro da seleção colombiana na história das Copas do Mundo. O desempenho no Brasil o levou ao topo do ranking nacional e ainda lhe rendeu a Chuteira de Ouro como principal goleador daquela competição.

A façanha ficou ainda mais marcante porque todos os gols saíram em apenas cinco partidas. A Colômbia chegou às quartas de final naquela Copa, sua melhor campanha em Mundiais, e James foi o grande nome da equipe durante toda a trajetória.

continua após a publicidade

O meia assumiu protagonismo total após a ausência de Radamel Falcao García, lesionado antes do torneio. Com isso, James não só liderou a equipe em campo como também passou a ser o principal símbolo de uma geração que recolocou a Colômbia entre as seleções mais competitivas do planeta.

Por isso, o recorde do camisa 10 vai além da estatística. Ele representa o auge de uma campanha histórica e consolidou James Rodríguez como o maior goleador colombiano em Copas do Mundo, com uma vantagem que ainda parece difícil de ser alcançada.

continua após a publicidade

Quem é o maior artilheiro da seleção colombiana na história das Copas do Mundo?

O espetáculo de James em 2014

A campanha de James no Brasil começou com gols contra Grécia, Costa do Marfim e Japão ainda na fase de grupos. Depois, nas oitavas de final, ele brilhou contra o Uruguai com dois gols, incluindo um voleio que marcou época e acabou premiado como o gol mais bonito do torneio.

Nas quartas de final, o camisa 10 ainda deixou sua marca contra a seleção brasileira, cobrando pênalti. Foi a despedida da Colômbia daquela edição, mas também o encerramento de uma participação individual que entrou para a história da Copa do Mundo.

O ranking da Colômbia

A artilharia colombiana em Copas do Mundo reúne nomes de perfis diferentes, de zagueiros goleadores a atacantes de referência.

James Rodríguez — 6 gols

Líder isolado da artilharia colombiana em Mundiais, James marcou todos os seus gols na Copa de 2014 e levou a Chuteira de Ouro do torneio.

Yerry Mina — 3 gols

Zagueiro de presença aérea muito forte, Mina virou vice-líder do ranking após marcar três vezes na Copa de 2018, incluindo o gol de cabeça nos acréscimos contra a Inglaterra.

Adolfo Valencia — 2 gols

Conhecido como "El Tren", o atacante marcou duas vezes na Copa de 1994 e foi um dos nomes mais importantes da seleção colombiana naquele período.

Jackson Martínez — 2 gols

O centroavante fez seus dois gols no Mundial de 2014, em uma goleada sobre o Japão que reforçou o poder ofensivo da equipe.

Juan Fernando Quintero — 2 gols

Meia de grande técnica, Quintero marcou em duas Copas e ficou especialmente lembrado pelo gol de falta contra a Rússia, em 2018.

O cenário atual

Na estatística geral da seleção colombiana, Radamel Falcao García segue como o maior artilheiro histórico, com 36 gols em jogos oficiais e amistosos, mas nas Copas do Mundo a liderança pertence com folga a James Rodríguez.

Com o ciclo para 2026 em andamento, nomes como Luis Díaz aparecem como possíveis protagonistas do futuro, mas ainda precisarão de campanhas profundas em Mundiais para se aproximar da marca do camisa 10.