Chance perdida por Yuri Alberto em Platense x Corinthians viraliza: 'É por isso'
Atacante teve a oportunidade de colocar o timão na frente
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O primeiro tempo da partida entre Platense e Corintians, nesta quinta-feira (9), em Buenos Aires, na Argentina, pela primeira rodada da Libertadores, terminou empatada em 0 a 0. Apesar disso, o atacante Yuri Alberto teve uma chance de balançar as redes, mas a desperdiçou.
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O lance aconteceu nos acréscimos da primeira etapa. O cronômetro marcava 47 minutos, quando Yuri Alberto conseguiu arrancar livre pela ponta esquerda do ataque. Ao entrar na área, o atacante e teve a condição de finalizar livre.
Contudo, o camisa 9 não conseguiu tirar o arremate do alcançe do goleiro Borgogno, que realizou a defesa sem grande dificuldade. O caso repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Corinthians não gostaram da tomada de decisão do atacante no lance. Veja abaixo:
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