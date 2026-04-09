STJD aplica advertência a Memphis por uso de celular em jogo contra o Flamengo
Camisa 10 do Corinthians foi julgado por utilizar aparelho à beira do gramado
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O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) confirmou advertência ao atacante Memphis Depay pelo uso do celular na partida contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 22 de março.
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O camisa 10 do Corinthians afirmou que utilizou o celular para se comunicar com o departamento médico da seleção holandesa e falar sobre a lesão na coxa sofrida naquela altura da partida.
O jogador foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata do descumprimento de normas administrativas e de regras. Inicialmente, ele foi multado em R$ 1 mil, valor posteriormente convertido em advertência.
Cabe ressaltar que o artigo 258 tem caráter disciplinar, voltado ao comportamento em campo, e costuma gerar suspensão ao jogador ou ao técnico. O dispositivo também havia sido incluído na denúncia contra o atleta, mas acabou retirado do julgamento.
Leonardo Carnevale, gerente de marcas e negócios do Corinthians, e Mauro da Silva, observador técnico da equipe profissional, que também haviam sido denunciados por reclamações contra a arbitragem, foram absolvidos.
Já o Corinthians foi punido com multa de R$ 54 mil após violar dois dispositivos do regulamento. A penalidade se refere ao artigo 206, devido ao atraso de quatro minutos para o retorno ao segundo tempo, e ao artigo 213, que trata da responsabilidade dos clubes por desordens e pelo arremesso de objetos no campo.
Entenda o contexto do caso envolvendo Memphis
Titular no empate em 1 a 1 diante do Flamengo, o holandês deixou o campo ainda aos 20 minutos do primeiro tempo após sentir um problema físico. Ele foi substituído por Rodrigo Garro e seguiu diretamente para o vestiário.
Mesmo fora do jogo, o atacante voltou a chamar atenção nos minutos finais. Aos 52 do segundo tempo, já nos acréscimos e com o placar empatado, Depay foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas e acabou sendo advertido, em um momento que gerou repercussão. Após a atitude, ele se manifestou em suas redes sociais.
— Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar meu apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Eu também estou chateado com o resultado do jogo. Continuamos trabalhando por dias melhores — disse o holandês.
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