O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) confirmou advertência ao atacante Memphis Depay pelo uso do celular na partida contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 22 de março.

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O camisa 10 do Corinthians afirmou que utilizou o celular para se comunicar com o departamento médico da seleção holandesa e falar sobre a lesão na coxa sofrida naquela altura da partida.

O jogador foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata do descumprimento de normas administrativas e de regras. Inicialmente, ele foi multado em R$ 1 mil, valor posteriormente convertido em advertência.

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Cabe ressaltar que o artigo 258 tem caráter disciplinar, voltado ao comportamento em campo, e costuma gerar suspensão ao jogador ou ao técnico. O dispositivo também havia sido incluído na denúncia contra o atleta, mas acabou retirado do julgamento.

Leonardo Carnevale, gerente de marcas e negócios do Corinthians, e Mauro da Silva, observador técnico da equipe profissional, que também haviam sido denunciados por reclamações contra a arbitragem, foram absolvidos.

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Já o Corinthians foi punido com multa de R$ 54 mil após violar dois dispositivos do regulamento. A penalidade se refere ao artigo 206, devido ao atraso de quatro minutos para o retorno ao segundo tempo, e ao artigo 213, que trata da responsabilidade dos clubes por desordens e pelo arremesso de objetos no campo.

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Entenda o contexto do caso envolvendo Memphis

Titular no empate em 1 a 1 diante do Flamengo, o holandês deixou o campo ainda aos 20 minutos do primeiro tempo após sentir um problema físico. Ele foi substituído por Rodrigo Garro e seguiu diretamente para o vestiário.

Mesmo fora do jogo, o atacante voltou a chamar atenção nos minutos finais. Aos 52 do segundo tempo, já nos acréscimos e com o placar empatado, Depay foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas e acabou sendo advertido, em um momento que gerou repercussão. Após a atitude, ele se manifestou em suas redes sociais.

— Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar meu apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Eu também estou chateado com o resultado do jogo. Continuamos trabalhando por dias melhores — disse o holandês.

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