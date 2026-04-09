Torcedores do Corinthians ficam sem palavras com defesa de Hugo Souza: 'Meu Deus'

Aos 31 minutos da primeira etapa do duelo entre Platense e Corinthians, pela Libertadores, o goleiro Hugo Souza, do Timão, fez uma defesa milagrosa. O jogo, que acontece em Buenos Aires, na Argentina, marca também a primeira partida internacional da história da equipe argentina.

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Após receber bom cruzamento, centroavante do Platense cabeceou bem, com a bola quicando na frente de Hugo. O goleiro do Timão, no entanto, voou e conseguiu evitar o gol argentino.

Veja como os torcedores do Corinthians reagiram:

Hugo retomou os treinamentos com o Corinthians nesta sexta. (Foto: Reprodução/TV Corinthians)

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Presidente demite gerente de futebol do Corinthians

Texto de Guilherme Lesnok

O Corinthians acertou a saída de Renan Bloise, gerente de futebol e scout do clube. A decisão foi tomada pelo presidente Osmar Stabile e comunicada nesta quarta-feira (8).

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Bloise chegou ao Corinthians após indicação de Fabinho Soldado, ainda durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo. Esse, inclusive, foi um dos principais motivos para a saída. Internamente, havia pressão sobre o profissional pela relação com Soldado.

Agora, a expectativa é de que o Corinthians vá ao mercado em busca de um novo profissional para o cargo de gerente de futebol.

A informação da saída de Renan Bloise foi inicialmente publicada pela página "Time do Povo" e confirmada pelo Lance!.

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Chegada de outro nome para o scout

Coordenador de análise de desempenho do Vasco desde 2017, Lucas Vergne aceitou proposta do Corinthians e está de saída de São Januário. A decisão foi oficializada após convite ligado à chegada do técnico Fernando Diniz ao clube paulista.