Primeira escalação de Diniz no Corinthians repercute: 'Hoje tem'

O Corinthians enfrenta o Platense, nesta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), em Buenos Aires, na Argentina, pela primeira rodada da Copa Libertadores. Para a ocasião, o Timão terá pela primeira vez o técnico Fernando Diniz no comando da equipe. A primeira escalação do treinador viralizou nas redes sociais.

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O Corinthians vai à campo da seguinte forma: Hugo Souza; no gol, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; na defesa, Raniele, André e Breno Bidon; no meio, Rodrigo Garro, Kayke e Yuri Alberto; no atacate.

As decisões de Fernando Diniz para a primeira partida no comando do clube paulista agradaram à maioria dos torcedores. Apesar disso, teve alguns que ainda mantiveram um pé atrás contra a chegada do técnico. Veja a repercussão abaixo:

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