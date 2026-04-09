Emily Lima define Corinthians para enfrentar o Kansas na Teal Rising Cup
Brabas entram em campo às 22h nos Estados Unidos
O Corinthians está escalado para enfrentar o Kansas City Current nesta quinta-feira (9), às 22h (horário de Brasília), pela semifinal da Teal Rising Cup. A partida será disputada no CPKC Stadium e conta com transmissão da ESPN 2.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians goleia RB Bragantino e assume liderança do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino03/04/2026
- Futebol Feminino
Kansas x Corinthians: onde assistir amistoso feminino pela Teal Rising Cup
Futebol Feminino08/04/2026
- Futebol Feminino
Campanha do Corinthians no Mundial Feminino vira documentário
Futebol Feminino03/04/2026
Time titular do Corinthians contra o Kansas
Escaladas por Emily Lima, as Brabas entram em campo com Nicole, Ivana Fuso, Erika, Letícia Teles, Juliete, Paola García, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti.
Na edição 2025 do torneio, as Brabas venceram o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Letícia Teles. Na final, contra o Kansas City, as Brabas foram superadas por 2 a 1. Gabi Zanotti fez o único gol corinthiano, enquanto Michelle Cooper e Long marcaram para as norte-americanas.
FICHA TÉCNICA – KANSAS CITY CURRENT X CORINTHIANS
- Teal Rising Cup – Semifinal
- Data e horário: quinta-feira, 22h (horário de Brasília)
- Local: CPKC Stadium, Kansas City
- Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)
A chegada do elenco alvinegro ao CPKC Stadium! 👊🏽#KANxSCCP#AsBrabasInKansasCity#AsBrabasComEDS#VaiCorinthians pic.twitter.com/gGwUypvfNu— Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 9, 2026
