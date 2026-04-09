Emily Lima define Corinthians para enfrentar o Kansas na Teal Rising Cup

Brabas entram em campo às 22h nos Estados Unidos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/04/2026
21:08
Corinthians e Kansas se enfrentam na Teal Rising Cup. (Kansas City/Divulgação)
Corinthians está escalado para enfrentar o Kansas City Current nesta quinta-feira (9), às 22h (horário de Brasília), pela semifinal da Teal Rising Cup. A partida será disputada no CPKC Stadium e conta com transmissão da ESPN 2.

Time titular do Corinthians contra o Kansas

Escaladas por Emily Lima, as Brabas entram em campo com Nicole, Ivana Fuso, Erika, Letícia Teles, Juliete, Paola García, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti.

Na edição 2025 do torneio, as Brabas venceram o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Letícia Teles. Na final, contra o Kansas City, as Brabas foram superadas por 2 a 1. Gabi Zanotti fez o único gol corinthiano, enquanto Michelle Cooper e Long marcaram para as norte-americanas.

Em uma iniciativa do América Femenil, #AsBrabas foram presenteadas com camisetas que incentivam a propagação do futebol feminino no jogo da semifinal da Teal Rising Cup, em Kansas City. (Foto: Marcela Urbani)

FICHA TÉCNICA – KANSAS CITY CURRENT X CORINTHIANS

  • Teal Rising Cup – Semifinal
  • Data e horário: quinta-feira, 22h (horário de Brasília)
  • Local: CPKC Stadium, Kansas City
  • Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)

