Celebridades vibram com a convocação de Neymar para a Copa do Mundo

Com o nome de Neymar oficializado entre os nomes convocados para a Copa do Mundo, diversas celebridades vibraram, por meio das redes sociais, a volta do camisa 10 para a Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti divulgou a lista oficial em evento que aconteceu no Museu do Amanhã nesta segunda-feira (18).

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➡️Com Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para a Copa do Mundo; veja nomes

Confira os nomes que celebraram a convocação de Neymar:

Gabi Martins, cantora e ex-BBB

Cris Guedes, amigo de infância de Neymar e presidente da Fúria na Kings League

Rafael Zulu, ator e empresário, comemorou aoouvir o nome de <strong>Neymar </strong>na televisão

Luciano Huck, apresentador de televisão esteve presente no evento da convocação

Belo, cantor fez disse que amava <strong>Neymar </strong>nas suas redes

Gabily, cantora celebrou a convocação de <strong>Neymar </strong>no Instagram

Seleção Brasileira estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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