'Mesma responsabilidade que os outros': Ancelotti é direto sobre Neymar na Copa

A convocação de Neymar foi o grande assunto nas semanas que antecederam a divulgação da lista para a Copa do Mundo, e como não poderia deixar de ser também dominou a entrevista de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18). O treinador da Seleção Brasileira afirmou que o jogador do Santos melhorou a condição física e que por isso mereceu ser convocado, mas foi claro: ele não terá nenhum tipo de privilégio na equipe nacional.

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— Nós fizemos a avaliação do Neymar todo o ano e vimos que, nesse último período, ele jogou com continuidade, melhorou sua condição física. Pensamos que ele é um jogador importante e vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel, a mesma obrigação que todos os outros 25: a possibilidade de jogar, não jogar, de estar no banco, de entrar. Ou seja, ele tem a mesma responsabilidade que os outros — garantiu Ancelotti.

O treinador da Seleção foi perguntado se acredita que Neymar aceitará uma eventual reserva, uma vez que ele sempre esteve entre os titulares do Brasil ou em qualquer clube por onde passou.

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— Escolhemos o Neymar não porque pensamos que vai ser um bom reserva. Escolhemos o Neymar porque pensamos que ele pode apontar e mostrar sua qualidade para o time. Que jogue um minuto, que jogue cinco minutos, que não jogue, ou que jogue 90 minutos, ou que tenha um pênalti. Escolhemos esses jogadores porque estou certo que vão apontar algo para o time. Quanto tempo? Não sei. Quantidade de minutos? Não sei.

Titular ou reserva, Ancelotti antecipou que pretende utilizar Neymar centralizado.

Carlo Ancelotti justifica ausência de João Pedro na Seleção

O treinador também falou sobre a ausência de João Pedro. O atacante do Chelsea jogou cinco das dez partidas com Ancelotti à frente da Seleção, e era dado como certo na Copa do Mundo.

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— Existem as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque pela temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia estar nessa lista. Mas, infelizmente, com toda a consciência possível, com todo o respeito possível, com toda a competência possível, escolhemos outros jogadores.

Carlo Ancelotti convocou a Seleção, com Neymar, em grande festa no Museu do Amanhã (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

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