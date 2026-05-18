Neymar volta à Seleção Brasileira após três anos; relembre o último jogo

Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar volta à Seleção Brasileira após três anos afastado. O jogador do Santos vestiu a Amarelinha pela última vez no dia 18 de outubro de 2023 em duelo válido pelas Eliminatórias contra o Uruguai, em Montevidéu.

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Na época, a Seleção Brasileira era comandada por Fernando Diniz, e Neymar fazia apenas seu quarto jogo desde o fim da Copa do Mundo de 2022. O atleta havia perdido os primeiros amistosos de 2023 por conta de uma cirurgia no tornozelo.

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No entanto, Neymar uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai após uma dividida com De La Cruz. Essa lesão fez com que o atacante desfalcasse o Al-Hilal durante o restante da temporada 2023/2024.

Na ocasião, o Brasil disputava apenas a 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo e sofria sua primeira derrota na competição. Neymar atuou por apenas 45 minutos e foi substituído nos acréscimos da etapa inicial para a entrada de Richarlison.

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Neymar deixou jogo entre Uruguai x Brasil aos prantos (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Com isso, Neymar não pôde defender a Seleção Brasileira em amistosos, jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, mas também da Copa América de 2024. Um ano após a grave lesão, o atacante voltou a disputar dois jogos com o Al-Hilal, mas sofreu com lesões musculares recorrentes.

Em meio a esse processo, Jorge Jesus não contava com Neymar na equipe saudita, e o atleta se viu distante da Seleção durante todo o ano de 2024. Em 2025, o craque voltou ao Santos com a expectativa de reencontrar o seu melhor futebol, mas também com o objetivo de vestir a Amarelinha novamente.

Na temporada passada, Neymar seguiu sofrendo com lesões, mas também fora das convocações de Dorival Júnior e de Carlo Ancelotti como consequência da falta de ritmo. No entanto, o atacante vem atuando com mais regularidade em 2026, está longe das lesões e sendo peça importante para a equipe da Vila Belmiro.

Quando Neymar voltará a vestir a camisa da Seleção Brasileira?

Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Neymar voltará a vestir a camisa da Seleção Brasileira sob comando de Carlo Ancelotti. O jogador estará apto para os amistosos contra o Panamá, no Maracanã, e Egito, nos Estados Unidos.

O Santos ainda tem mais quatro jogos por fazer antes da pausa do Brasileirão e da Sul-Americana para a Copa do Mundo. No entanto, Neymar pode ser liberado antes para participar dos treinos da Seleção na Granja Comary a partir do dia 27 de maio.

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