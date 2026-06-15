Como assistir aos jogos da Copa do Mundo na CazéTV, Globo e SBT? Emissoras possuem formatos diferentes para transmitir os jogos do Mundial

A Copa do Mundo de 2026 começou na última quinta-feira (11), com o jogo entre México e África do Sul e, de lá para cá, foram realizadas 12 partidas, além das cerimônias de abertura de cada uma das sedes: México, Canadá e Estados Unidos. A transmissão dos jogos no Brasil está sendo realizada por três emissoras diferentes: a Globo, a CazéTV e o SBT.

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A CazéTV é a única das empresas que possui o direito de transmissão de todos os 104 jogos da competição, e é possível acompanhar todos eles por meio do YouTube de forma gratuita. Para acessar o canal com as partidas, é necessário apenas um aparelho conectado à internet. A empresa também disponibiliza as transmissões nos serviços de streaming Disney+ e Amazon Prime Video.

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A Rede Globo possui cerca de metade dos jogos do Mundial. Com até 57 jogos previstos em contrato e todos os confrontos do Brasil inclusos, a emissora distribuiu essas partidas em seu canal aberto e no Sportv, na TV por assinatura. Na Ge TV, no YouTube, serão realizados 32 confrontos. Para acompanhar a cobertura, é possível sintonizar na TV aberta, TV a cabo e aparelhos conectados à internet com acesso ao YouTube, além do serviço de streaming Globoplay.

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O SBT terá o direito a 32 jogos da competição, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira e a grande final. É possível assistir às partidas pela TV aberta com antena digital ou pelos serviços de streaming +SBT e N Sports. A emissora reuniu grandes nomes para a cobertura, como Galvão Bueno, Mauro Naves e Mauro Beting.

Esta é a maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

SBT, Globo e CazéTV: veja quem teve a maior audiência com Brasil x Marrocos

A partida entre Brasil e Marrocos no último sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, iniciou a caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Já na 'guerra' da audiência foi diferente o cenário, CazéTV, Globo e SBT disputaram pela segunda vez qual transmissora alcançaria mais usuários.

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A Globo registrou a maior audiência este ano, segundo dados prévios, no Painel Nacional de Televisão, São Paulo e Rio de Janeiro. No território nacional foram 32 pontos, o maior índice da faixa horária (bola rolando de 19h04 às 21h05) em sete anos , e mais de metade dos domicílios com aparelhos ligados estavam sintonizados na TV Globo.

Já entre os cariocas, a transmissão marcou média de 34 pontos. Por fim, entre os paulistas o confronto atingiu 31 pontos, melhor desempenho na faixa aos sábados em seis anos.

Na emissora em que contou com Galvão Bueno na narração, o SBT, os resultados também foram bons. A emissora conseguiu 8 pontos de média com picos de 11, resultado mais alto no ano. No Rio, foram 6 pontos de média, já no PNT alcançou os 6 pontos.

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A CazéTV foi além de ambas as emissoras e conseguiu bater o recorde histórico desde a criação do projeto esportivo, além de ter se consolidado como a maior live esportiva de um canal no Youtube. A partida comandada por Luis Felipe Freitas conseguiu o pico de 12 milhões de aparelhos conectados.

Pela primeira vez, todos os 104 jogos do torneio estarão disponíveis integralmente em uma plataforma digital, a CazéTV, enquanto Globo e SBT dividirão parte da transmissão na TV aberta.

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