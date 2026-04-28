Carinho de argentinos com Neymar chama atenção: 'Só no Brasil'

A delegação do Santos chegou na noite da última segunda-feira (27) a Buenos Aires, na Argentina, para a partida contra o San Lorenzo. Para a ocasião, o atacante Neymar foi ovacionado por torcedores que esperavam a equipe brasileira na frente do hotel.

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As equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Apesar disso, a rivalidade ficou de lado diante da presença de Neymar entre os relacionados. Apesar da virose que deixou Neymar de fora da última atividade do Peixe, as expectativas são de que o camisa 10 esteja entre os titulares do Peixe.

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Nas redes sociais, torcedores brasileiros repercutiram o carinho dos argentinos com o astro do futebol mundial. A grande maioria chamou atenção para a diferença de tratamento com o atleta em comparação ao Brasil.

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Veja abaixo:

Neymar dá tchau para fãs na Argentina (Foto: Reprodução)

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Texto por: Rafaela Cardoso

O Peixe terá reforços de peso para o duelo, começando pela volta do meia-atacante Neymar, que foi poupado no empate por 2 a 2 diante do Bahia, no último sábado (25), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador vinha de uma sequência de quatro partidas completas, atuando os 90 minutos, e por isso foi preservado.

Gabriel Barbosa e Igor Vinícius também retornam após cumprirem suspensão e não atuarem contra o Bahia. Já Gustavinho, que também estava suspenso, não deve viajar por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

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Gabriel Brazão também viaja com o elenco nesta segunda-feira (27), após ter sido ausência nos últimos dois jogos por conta do falecimento do pai, ocorrido no início da semana. Willian Arão também reforça a equipe depois de ter sido preservado.

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O Santos é o lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana com apenas um ponto conquistado em dois jogos. O San Lorenzo lidera a chave com quatro pontos. O Deportivo Cuenca é o vice-líder com três pontos e o Deportivo Recoleta vem na sequência com dois pontos.