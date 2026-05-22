O Palmeiras encerrou na manhã desta sexta-feira (22), na Academia de Futebol, os trabalhos visando o confronto contra o Flamengo, marcado para sábado (23), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. A novidade fica por conta do possível retorno do meia-atacante Felipe Anderson.

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O jogador, que foi baixa contra o Cerro Porteño no meio da semana em razão de uma lesão na coxa esquerda, participou integralmente das atividades no campo e pode ser relacionado. Já o lateral-esquerdo Piquerez, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito, seguiu seus trabalhos separadamente junto às Crias da Academia, mas segue como desfalque.

Por outro lado, Ramón Sosa, que tem uma lesão ligamentar não cirúrgica no tornozelo, seguiu na parte interna e não deve ser relacionado para este duelo no Rio de Janeiro.

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Caso Felipe Anderson seja relacionado, pode aparecer entre os titulares, assim como aconteceu diante do Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão. Contra o Cerro Porteño, no entanto, Emiliano Martínez apareceu entre os escalados.

Lesionados do Palmeiras

O Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras ainda tem Vitor Roque, Piquerez - que está perto de retornar -, Bruno Fuchs e Benedetti.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Maurício (Emiliano Martínez ou Felipe Anderson ); Flaco López.

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Líder do Brasileirão com 35 pontos, o Verdão registra seu melhor início de Brasileirão na história dos pontos corridos (desde 2003). No entanto, vem de três empates na competição e vê o Flamengo, segundo colocado e que tem um jogo a menos, encostar na pontuação, já que tem 31 pontos.

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