Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar, na noite deste sábado (23), em jogo válido pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, Cicinho, ex-jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, apontou seu palpite para o duelo.

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No programa "Jogo Aberto", da Band, a bancada analisou a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. A bola vai rolar no Maracanã, e grande parte dos jornalistas deu favoritismo aos donos da casa, mas Cicinho apontou que o Alviverde vencerá por 3 a 1.

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O duelo é decisivo para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. O Alviverde lidera a tabela com 35 pontos, e o Rubro-Negro vem logo atrás. Se vencer o Palmeiras, o Flamengo pode encostar no Verdão, mas se perder verá o rival abrir sete pontos de vantagem.

Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

CBF define árbitro de Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro para o confronto entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (23), às 21h, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, será o responsável por comandar a partida. O restante da equipe de arbitragem ainda não foi divulgado.

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Este será o primeiro clássico entre Rubro-Negro e Alviverde comandado por David. Nesta temporada, ele esteve escalado em um jogo de cada equipe: a vitória do Mais Querido sobre o Grêmio e o triunfo do Verdão sobre o Internacional, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente líder e vice-líder da competição. O Palmeiras ocupa a primeira posição, com 35 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 31 e um jogo a menos.