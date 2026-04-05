Brasileirão: IA crava resultado de Flamengo x Santos

Flamengo e Santos vão se enfrentar, no Maracanã, neste domingo (05), às 17h30 (de Brasília). Em jogo válido pela 10° rodada do Brasileirão, o Lance! pediu para que o Chat Gpt, ferramenta de inteligência artificial, desse um palpite para a partida.

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De acordo com a plataforma, o Flamengo leva a partida.

Imagem do Complexo Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Como vem as equipes?

Novo estádio do Inter Miami, 'Nu Stadium', leva naming rights de patrocinador brasileiro (Foto: Reprodução/X/Inter Miami)

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Neymar foi suspenso da rodada após levar o terceiro cartão amarelo na vitória do Peixe contra o Remo, na Vila Belmiro, pela 9° rodada do Brasileirão. Na ocasião, o camisa 10 discutiu com Hernández, do Leão Azul, que cometeu uma falta pelas costas do craque Alvinegro.

A vitória do Santos veio para tirar o time da zona de rebaixamento, lugar onde a equipe estava praticamente desde o início da competição.

Por outro lado, o Flamengo perdeu seu último confronto. Em Bragança Paulista, o Rubro-Negro visitou o Bragantino, que ganhou, sem sustos, de 3 a 0 do clube carioca. O retrospecto flamenguista jogando na cidade do interior de São Paulo não é positivo.

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A última vez que a equipe do Rio venceu em Bragança foi no segundo turno de 2025, quando ainda eram comandados por Filipe Luís. Na ocasião, o Flamengo bateu o Bragantino por 3 a 1.

Posições diferentes na tabela

As posições dos clubes na tabela são completamente diferentes. Enquanto o Santos lutou para sair do Z4, o Flamengo alça voos maiores. Antes do início da rodada, as posições dos clubes eram:

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