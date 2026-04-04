Jornalista da ESPN analisa Flamengo e Palmeiras e crava: 'Vai levar o campeonato'

A derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, reacendeu o debate sobre o momento do clube em comparação ao Palmeiras — líder da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante análise no programa 'Equipe F' da ESPN, Victor Birner foi direto ao apontar a principal diferença entre as duas equipes que disputam o título do Campeonato Brasileiro em 2026: a mentalidade competitiva.

— O Palmeiras entra em campo sempre para ser campeão brasileiro. Já o Flamengo, hoje, não entra com essa mesma mentalidade — disparou.

A análise ganhou força justamente após resultados opostos na rodada. Enquanto o Flamengo foi dominado pelo Bragantino, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1, mantendo a liderança e reforçando sua consistência na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras mantém padrão competitivo

Mesmo sem o técnico Abel Ferreira à beira do campo, o Palmeiras mostrou organização e paciência para superar o Grêmio. O destaque da partida foi Marlon Freitas, autor dos dois gols da vitória.

Segundo o comentarista, o diferencial do time paulista vai além da parte técnica.

— Pode até oscilar, mas a competitividade nunca falta. O Palmeiras mantém uma mentalidade forte desde a chegada do Abel — analisou, citando também opiniões recorrentes de Zinho sobre o tema.

continua após a publicidade

Marlon Freitas em noite iluminada contra o Grêmio. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Flamengo preocupa após atuação apagada

Do outro lado, o Flamengo teve uma atuação abaixo, pouco ameaçou o adversário e ainda ficou com um jogador a menos após a expulsão de Erick Pulgar no início do segundo tempo.

Com desfalques importantes, o time carioca não conseguiu reagir ao domínio do Bragantino, que construiu o placar com autoridade.

A atuação levantou questionamentos sobre o nível de concentração e competitividade da equipe ao longo da temporada.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Diferença pode decidir o título?

Para o jornalista, o cenário atual coloca o Palmeiras um passo à frente na briga pelo título.

— Com organização, paciência e mentalidade, o Palmeiras continua sendo um grande candidato. Para mim, é o time que vai levar esse campeonato — concluiu.

🤑 Aposte em jogos pelo o mundo todo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável