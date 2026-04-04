Gabigol fez história no Flamengo. Autor de gols decisivos nos títulos de Libertadores e Brasileiro, o atacante conquistou a torcida rubro-negra. Porém, neste domingo, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, vai encarar seu ex-clube como apenas mais um adversário. Afinal, hoje veste a camisa do time que torce desde a infância.



— O Santos é o time do meu coração, todo mundo sabe. É o time dos meus pais. É onde comecei a jogar bola praticamente, desde os oito anos. Para mim foi uma escolha simples. É um clube onde eu tenho, também, muitos amigos, bastante carinho. Sentia que era o momento de recomeçar, e nada melhor do que voltar pra casa — afirmou o atacante em entrevista ao "ge".

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Peso de enfrentar a torcida rubro-negra no Maracanã

Escalado como provável titular para o duelo deste domingo, Gabigol abordou a complexidade de encarar o Flamengo. O atleta admitiu não se sentir confortável na posição de adversário dentro do Maracanã, mas garantiu que manterá o foco profissional em busca da vitória.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de ser hostilizado pela arquibancada rubro-negra, o atacante relembrou que a pressão das torcidas costuma atuar como um fator motivacional em seu desempenho e ressaltou que o respeito pelos dois clubes permanece inalterado.

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— Sendo sincero, eu não me sinto à vontade de jogar contra o Flamengo. Ainda mais no Maracanã. Todo mundo sabe o meu amor pelo Flamengo, pela torcida, pelo Rio de Janeiro. É muito complicado pra mim. Creio eu que quando começa o jogo você quer vencer, dar o melhor e fazer gols. Se a torcida do Flamengo me xingar, eu sei que faz parte do jogo. Mas, quando isso acaba, as coisas voltam ao normal. Eu não posso ser mentiroso. Amo o Flamengo, a torcida do Flamengo, amo o Santos, é meu time do coração. São coisas que acontecem no futebol e vida que segue — concluiu o camisa 9.

Gabigol foi jogador do Flamengo de 2019 à 2024 (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Retorno ao time do coração e busca pelo centésimo gol

O início de temporada do atacante demonstra uma retomada de confiança, somando sete gols e duas assistências em 12 jogos disputados — números expressivos se comparados à sua passagem pelo Cruzeiro, em 2025, quando marcou 13 vezes em 49 partidas.

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O jogador está a apenas nove gols de atingir a marca de 100 gols com a camisa santista. Em breve, pode também Faltando igualar Ricardo Oliveira como o terceiro maior artilheiro do Peixe no século 21: precisa balançar as redes apenas mais uma vez. O centroavante, no entanto, adota cautela e prefere não estipular um prazo para as conquistas pessoais.

– Espero fazer nove em um jogo só (risos). Deixa acontecer naturalmente. É claro que eu quero muito que isso aconteça, mas não tem um prazo. Tomara que seja rápido. Quanto antes, melhor

Gabigol em treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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