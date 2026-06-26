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CazéTV muda divulgação de bets após investigação de Ministério

Três transmissões foram alvos de investigação

PorSão Paulo (SP)
26/06/2026 12:02
Supervisionado porRedação Lance!,Leonardo Damico,
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CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)
CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)

A CazéTV anunciou mudanças na forma como divulga marcas de apostas esportivas (bets) durante as transmissões dos jogos da Copa do Mundo. O canal informou que adotará um padrão mais restritivo para as ativações publicitárias do setor, após pressão pública e abertura de investigação pelo Ministério da Justiça por "publicidade abusiva".

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    Em comunicado enviado ao Lance!, o porta-voz da CazéTV afirmou: 'Como parte desse processo, decidimos adotar, a partir de agora, um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas. Na prática, as ativações desse segmento passarão a seguir um formato mais tradicional de publicidade, preservando a espontaneidade que marca o canal em todos os demais segmentos'

    A decisão ocorre após o ministério abrir um procedimento de averiguação sobre as práticas do canal. Narradores e comentaristas da CazéTV deixaram de citar odds de apostas ao vivo.

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    CazéTV sofre pressão do MP por divulgação de bets em transmissão da Copa (Foto: Reprodução)
    CazéTV sofre pressão do MP por divulgação de bets em transmissão da Copa (Foto: Reprodução)

    Disputa entre emissoras na Copa

    A polêmica se insere num cenário de forte concorrência entre os veículos que transmitem a Copa do Mundo. A CazéTV é o único canal com exclusividade sobre todos os 104 jogos do torneio. A Globo detém os direitos de 57 partidas; o SBT, em parceria com a N Sports, terá exibido 32 confrontos ao fim do torneio.

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    O protagonismo do canal alimentou embates nas redes sociais. A Globo lançou campanha incentivando o público a comprar antena digital, explorando o argumento de que a tecnologia de streaming impõe um delay de alguns segundos em relação ao sinal aberto. Casimiro Miguel, rosto da CazéTV e sócio da LiveMode, respondeu à iniciativa com uma declaração publicada nas redes: "Tem gente que vai sintonizar a antena e não vai encontrar o jogo, hein?"

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    Posicionamento da CazéTV sobre investigação do ministério em divulgação de bets

    A CazéTV nasceu para fazer diferente.
    Foi assim quando mudamos a forma de transmitir esporte. E também queremos fazer diferente quando o assunto é responsabilidade.

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    Sempre que entendermos que podemos evoluir, nós vamos evoluir. Sempre que houver espaço para aperfeiçoar o que fazemos, nós vamos aperfeiçoar. Porque esse é o compromisso da CazéTV com quem nos acompanha: transparência, responsabilidade e diálogo permanente.

    A CazéTV sempre buscou construir uma forma próxima, espontânea e transparente de se relacionar com o público e com as marcas que viabilizam suas transmissões gratuitas. Esse modo CazéTV, mais informal e integrado à linguagem do canal, é parte importante da nossa identidade e da relação que construímos com nosso público.

    O mercado de apostas esportivas no Brasil é recente e está em constante amadurecimento. Como parte desse processo, decidimos adotar, a partir de agora, um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas.
    Na prática, as ações desse segmento passarão a seguir um formato mais tradicional de publicidade, preservando a espontaneidade que caracteriza o canal em todos os demais segmentos.

    Reforçamos que a veiculação de publicidade na CazéTV observa a legislação brasileira, as diretrizes do CONAR e as boas práticas do setor. Também trabalhamos exclusivamente com operadoras regularizadas pelo Ministério da Fazenda, em conformidade com a Lei 14.790/2023.

    Seguiremos defendendo um modelo que permite transmitir grandes eventos esportivos gratuitamente ao público brasileiro, com responsabilidade, transparência e disposição permanente para ouvir, aprender e evoluir.

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