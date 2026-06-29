CazéTV bate quarto recorde seguido em Brasil x Japão Partida está sendo transmitida pela Globo e SBT

Na partida da classificação entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo, a CazéTV bateu seu quarto recorde seguido em transmissões do Mundial. Com o jogo sendo transmitido também pela Globo e SBT, o canal competiu audiência com as emissoras e alcançou mais de 21 milhões de simultâneos.

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É o quarto recorde mundial consecutivo do canal na Copa do Mundo de 2026. Desde a estreia da Seleção Brasileira, quando a CazéTV registrou pela primeira vez o maior pico da história com 12,7 milhões de dispositivos simultâneos, o recorde cresceu 65,7% — um salto de mais de 8 milhões de dispositivos em quatro jogos.

Recordes da CazéTV

O primeiro recorde que a CazéTV bateu foram 6,9 milhões simultâneos na partida decisiva entre Brasil e Croácia em 2022, onde a Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis, nas quartas de final.

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Na primeira partida desse ano, a CazéTV teve como concorrentes diretos a TV aberta da Globo, Sportv, GETV, e SBT, e os números, antes mesmo de a bola rolar, foram 9 milhões. E assim que a partida iniciou, o canal ultrapassou os 11 milhões de simultâneos.

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CazéTV bateu recorde histórico em Brasil x Japão. (Foto: Reprodução)

Já na partida entre Seleção Brasileira e Haiti, a CazéTV bateu o recorde histórico com mais de 16 milhões de simultâneos antes mesmo da bola rolar.

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Ainda no primeiro tempo do confronto entre Brasil e Escócia, que ocorreu no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, a CazéTV registrou a marca impressionante de mais de 18 milhões de aparelhos conectados simultaneamente.

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