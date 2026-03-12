Canal Combate exibe UFC BJJ 6, ONE Fight Night e Jungle Fight ao vivo

O canal Combate transmite quatro competições de lutas entre os dias 12 e 15 de março. A programação inclui UFC BJJ 6, ONE Fight Night 41, Jungle Fight 146 e FMS Fight Night 10. Todos os eventos contam com participação de atletas brasileiros.

A sequência de transmissões começa nesta quinta-feira (12), às 21h50, com a sexta edição do UFC BJJ. O evento acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. Duas disputas de cinturão têm brasileiros como protagonistas.

Pedro Machado enfrenta o campeão Mason Fowler pelo título dos meio-pesados. Machado venceu Felipe Pimentel por finalização em sua estreia na organização. Cássia Moura disputa o cinturão inaugural da categoria feminina peso-galo contra a galesa Ffion Davies.

Rhoodes Lima narra a transmissão. Luciano Andrade e a atleta Gabrieli Pessanha fazem os comentários. O Combate.com e o perfil do canal no Youtube exibem as duas primeiras lutas da noite.

Na sexta-feira (13), a partir das 22h, o Combate transmite o ONE Fight Night 41. O evento é realizado em Bangkok, na Tailândia. John Lineker enfrenta o inglês Ben Woolliss no kickboxing peso-pena. Lineker busca recuperação após duas derrotas consecutivas.

Victoria "Vick" Souza retorna ao MMA na divisão peso-átomo. Ela enfrenta a canadense invicta Anastasia Nikolakakos. Luiz Prota comanda a narração. Marcos Luca Valentim e Eduardo Dantas fazem os comentários. As quatro primeiras lutas também são exibidas pelo Combate.com e pelo Youtube do canal.

No sábado (14), às 19h, o Combate e o sportv3 transmitem o Jungle Fight 146. O evento acontece no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Luiz Prota e Rhoodes Lima narram. Ana Hissa e Juliana Velasquez comentam.

A luta principal apresenta a revanche entre o paulista Marcelo Medeiros e o brasiliense Carlos Alexandre Mistoca. Medeiros é campeão da primeira edição do Fight do Milhão na categoria peso-leve. Ele possui sete vitórias e uma derrota no cartel.

Mistoca acumula 23 vitórias e sete derrotas na carreira. Ele foi campeão peso-pena e campeão interino dos leves do Jungle Fight.

A programação especial termina no domingo (15), às 18h30, com a décima edição do FMS Fight Night. O evento é realizado em Paranaguá, no Paraná. O destaque da noite é a disputa de cinturão da categoria super-meio-médio entre os paranaenses Julio Cavalheiro e Fernando "Black".

Rhoodes Lima narra a transmissão. Luciano Andrade e Marcos Luca Valentim comentam. As duas primeiras lutas também ficam disponíveis no Combate.com e no Youtube do canal.

O Combate se define como o único canal 100% dedicado ao universo das lutas. A programação especial reúne diferentes modalidades de artes marciais em quatro dias consecutivos.