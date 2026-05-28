Combate exibe neste sábado todas as emoções da Fight Music Show 8
Evento terá revanche entre Popó e Whinderson Nunes
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O espetáculo que mistura música, entretenimento e lutas volta a agitar o fim de semana: o Fight Music Show 8 acontece neste sábado, dia 30, em São Paulo, com transmissão ao vivo do Combate. O card do evento reúne artistas, influenciadores e lutadores para confrontos de boxe.
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O destaque da noite fica por conta do segundo duelo entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas e o influenciador digital Whindersson Nunes, que estiveram frente a frente na primeira edição do evento, disputada em janeiro de 2022.
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O Combate exibe ao vivo todas as lutas do card a partir das 18h, com as narrações de Bernardo Edler e Luiz Prota, além dos comentários de Ana Hissa, Marcos Luca Valentim e do ator e humorista Ítalo Sena, convidado especial da transmissão.
O Combate.com mostra as duas primeiras lutas da noite, enquanto o sportv3 e a Ge TV exibem os cinco duelos iniciais do card. Já a TV Globo, logo após o programa 'Altas Horas', apresenta um compacto com os melhores momentos do Fight Music Show 8, com a narração de Rhoodes Lima e os comentários do campeão olímpico de boxe Hebert Conceição.
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e os estados da Região Nordeste assistem ao VT logo após suas programações locais.Outro destaque do evento é o duelo entre dois campeões do Big Brother Brasil: Kleber Bambam e Davi Brito.
O card conta ainda com outros confrontos confirmados: Nego do Borel vs. Biel; Dynho Alves vs. Rômulo Deu Cria; Luiz Mesquita vs. Matheus Martins; Deborah Albuquerque vs. Raissa Barbosa; Fernanda Lacerda vs. Zoo; Tyson Tigre vs. Leleco e Italo Luan vs. Iago Freitas.
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Fight Music Show 8 - Card completo:
Peso-pesado: Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo América e Japa Morfo
Peso-casado até 65kg: Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa
Peso-casado até 66kg: Rômulo Deu Cria x Dynho Alves
Peso-casado até 69kg: Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins
Peso-pesado: Tyson Tigre x Leleco Guimarães
Peso-casado até 66kg: Fernanda Lacerda x Zoo
Peso-casado até 65kg: Biel x Nego do Borel
Peso-casado até 90kg: Kleber Bambam x Davi Brito
Super-meio-médio: Iago Freitas x Italo Luan
Peso-casado até 80kg: Acelino Popó Freitas x Whinderson Nunes
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