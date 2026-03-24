Combate e Sportv 3 exibem neste sábado todas as emoções do Jungle Fight 148

O Jungle Fight 148 promete movimentar o cenário do MMA neste sábado (28), em São Paulo. A edição será realizada no ginásio da Arena Pacaembu e contará com disputa de cinturão como atração principal.

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A transmissão do evento será feita ao vivo pelos canais Combate e SporTV 3, a partir das 20h (de Brasília), com narração de Luiz Prota e Rhoodes Lima, além de comentários de Ana Hissa e Luciano Andrade. As quatro primeiras lutas do card também estarão disponíveis gratuitamente no site Combate.com e no canal oficial do Combate no YouTube.

A luta mais aguardada da noite coloca frente a frente o brasileiro Emerson "Apache" e o equatoriano Alejandro Delgado, valendo o título peso-pena (até 66 kg) da World League do evento. O combate marca um duelo internacional entre atletas em momentos distintos na carreira.

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Emerson Apache x Alejandro Delgado é a luta principal do Jungle Fight 148 — Foto: Jungle Fight

Aos 28 anos, Emerson vive boa fase e chega embalado por cinco vitórias consecutivas, sendo quatro delas conquistadas no Jungle Fight. Já Delgado, de 23, mantém invencibilidade no cartel, com seis triunfos em seis lutas, e fará sua estreia em solo brasileiro.

Antes do evento, a pesagem oficial acontece nesta sexta-feira (27), com exibição nos mesmos canais.

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Além da luta principal, o card reúne combates em diferentes categorias, como peso-galo, peso-leve e peso-meio-médio, consolidando mais uma edição do Jungle Fight como vitrine para atletas em ascensão no MMA nacional e internacional.

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