Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Combate transmite disputa de cinturão e semifinais do Fight do Milhão

Brasileiro busca título mundial no boxe, enquanto torneio feminino define as finalistas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 20:00
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Robson Conceição vai disputar o cinturão no boxe
Robson Conceição vai disputar o cinturão no boxe (Foto: Reprodução)

O Combate transmite ao vivo o Jungle Fight 154, que define as finalistas da segunda edição do Fight do Milhão, além da disputa entre o brasileiro Robson Conceição e o norte-americano Raymond Muratalla pelo cinturão mundial dos pesos-leves da Federação Internacional de Boxe (IBF).

A programação começa às 20h, com o Jungle Fight 154, direto do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O evento será exibido no Combate 2 (com sinal disponível no canal Premiere 7 nas operadoras de TV por assinatura) e no sportv2. A transmissão terá narração de Júlio Oliveira e comentários de Dudu Dantas e Juliana Velasquez.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os quatro primeiros confrontos da noite também poderão ser acompanhados gratuitamente pelo canal oficial do Combate no YouTube.

Já na TV Globo, os dois confrontos semifinais do Fight do Milhão serão exibidos na tradicional Faixa Combate, logo após o programa Altas Horas. A transmissão contará com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e Pedro Rizzo.

Na primeira semifinal, a paulista Nágila Goku enfrenta a mineira Regiane Martins. Na outra chave, a carioca Yasmin Guimarães mede forças com a paulista Bruna Sattelmayer. As vencedoras avançam para a decisão e seguem na disputa pela premiação de R$ 500 mil.

continua após a publicidade
Divulgação do Jungle Fight 154
Divulgação do Jungle Fight 154 (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Robson Conceição busca segundo título mundial

A partir das 23h, o Combate exibe a luta entre Robson Conceição e Raymond Muratalla, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, Robson tenta conquistar o segundo cinturão mundial da carreira no boxe profissional, agora na categoria dos pesos-leves. Pela frente, terá o invicto Muratalla, atual campeão da IBF, que soma 24 vitórias, sendo 17 por nocaute.

A transmissão será comandada por Dandan Pereira, com comentários de Daniel Fucs e do medalhista olímpico Hebert Conceição, convidado especial da cobertura.

continua após a publicidade

Antes da luta principal, o Combate.com e o canal oficial do Combate no YouTube exibem gratuitamente as duas primeiras lutas do card.

🤑 Aposte na disputa do cinturão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Fora de Campo

Após empate, torcedores do Corinthians mandam recado a Diniz: 'Errou tudo'

Há 53 minutos
Yuri Alberto voltou a falar sobre possível saída (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Nova lesão de Yuri Alberto preocupa torcedores: 'Inacreditável'

Há 1 hora
Luís Castro na beira do campo em Grêmio x Bolívar na Copa Sul-Americana

Fora de Campo

Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após eliminação

Há 1 hora
Meia Zakaria Labyad antes da possível lesão

Fora de Campo

Torcedores do Corinthians lamentam lesão de Labyad: 'Rezar'

Há 1 hora
Paulo Cesar Zanovelli é o árbitro de Palmeiras x Sport (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Fora de Campo

Arbitragem de Corinthians x Athletico vira alvo nas redes: 'Desesperadora'

Há 1 hora
Jogadores do Bolívar e Grêmio em ação durante partida da Copa Sul-Americana

Fora de Campo

Gol perdido em Grêmio x Bolívar choca torcedores: 'Inacreditável'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida na Neo Química Arena

Torcida do Corinthians reage à defesa contra o Athletico: 'Meu Deus'

Desimpain no mundial de clubes da Kings League (Foto: Divulgação/Kings League)

Desimpain entra em campo para decisão no Mundial da Kings League

Sede Fluminense

Ventos no Rio causam danos à sede do Fluminense em Laranjeiras

Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

Programa da ESPN debate futuro do futebol brasileiro; confira

Busto de Neymar na Vila Belmiro

Busto em homenagem a Neymar na Vila Belmiro repercute: 'Herói'

Milton Neves durante programa da Band

Palmeiras ou Flamengo? Milton Neves crava campeão brasileiro

Varela em ação pelo Flamengo

Resposta de Varela alerta torcida do Flamengo: 'O único com coragem'

Fernando Nardini - ESPN

Narrador da CazéTV fará Inter x Corinthians na Amazon; saiba o motivo

Abel Ferreira em Vitória x Palmeiras

Rivais se irritam com Abel Ferreira após vitória do Palmeiras: 'Nunca enganou'

Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante

Companheira de Mbappé tomará medidas judiciais sobre boatos do relacionamento

Fanatics Fest reuniu amantes de cards colecionáveis na última semana de Copa do Mundo

Caros e desejados: conheça o mercado de cards colecionáveis

Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

CBF anuncia amistosos do Brasil e divide opiniões: 'Não esperava'

Wesley foi cortado da Seleção Brasileira na Copa do Mundo por lesão

Wesley, ex-Flamengo, choca ao mostrar alto valor gasto em 'skin' de CS