Combate transmite disputa de cinturão e semifinais do Fight do Milhão Brasileiro busca título mundial no boxe, enquanto torneio feminino define as finalistas

O Combate transmite ao vivo o Jungle Fight 154, que define as finalistas da segunda edição do Fight do Milhão, além da disputa entre o brasileiro Robson Conceição e o norte-americano Raymond Muratalla pelo cinturão mundial dos pesos-leves da Federação Internacional de Boxe (IBF).

A programação começa às 20h, com o Jungle Fight 154, direto do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O evento será exibido no Combate 2 (com sinal disponível no canal Premiere 7 nas operadoras de TV por assinatura) e no sportv2. A transmissão terá narração de Júlio Oliveira e comentários de Dudu Dantas e Juliana Velasquez.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os quatro primeiros confrontos da noite também poderão ser acompanhados gratuitamente pelo canal oficial do Combate no YouTube.

Já na TV Globo, os dois confrontos semifinais do Fight do Milhão serão exibidos na tradicional Faixa Combate, logo após o programa Altas Horas. A transmissão contará com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e Pedro Rizzo.

Na primeira semifinal, a paulista Nágila Goku enfrenta a mineira Regiane Martins. Na outra chave, a carioca Yasmin Guimarães mede forças com a paulista Bruna Sattelmayer. As vencedoras avançam para a decisão e seguem na disputa pela premiação de R$ 500 mil.

continua após a publicidade

Divulgação do Jungle Fight 154 (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Robson Conceição busca segundo título mundial

A partir das 23h, o Combate exibe a luta entre Robson Conceição e Raymond Muratalla, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, Robson tenta conquistar o segundo cinturão mundial da carreira no boxe profissional, agora na categoria dos pesos-leves. Pela frente, terá o invicto Muratalla, atual campeão da IBF, que soma 24 vitórias, sendo 17 por nocaute.

A transmissão será comandada por Dandan Pereira, com comentários de Daniel Fucs e do medalhista olímpico Hebert Conceição, convidado especial da cobertura.

continua após a publicidade

Antes da luta principal, o Combate.com e o canal oficial do Combate no YouTube exibem gratuitamente as duas primeiras lutas do card.

🤑 Aposte na disputa do cinturão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.