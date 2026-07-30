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Davi Gabriel é convocado para representar o Brasil no Mundial

Atleta da Estação Conhecimento Serra disputará a prova dos 5.000 metros

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 19:38
Atualizado há 1 minutos
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Davi Gabriel vai representar o Brasil no Mundial de Atletismo Sub-20, nos EUA
Davi vai representar o Brasil no Mundial de Atletismo Sub-20, nos EUA (Foto: Gustavo Alves)

O atleta Davi Gabriel, de 18 anos, da Estação Conhecimento Serra, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, que será disputado entre os dias 5 e 9 de agosto, em Eugene, no estado do Oregon (EUA). O projeto esportivo da Estação Conhecimento Serra é patrocinado pela Vale por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Davi competirá na prova dos 5.000 metros de marcha atlética, no tradicional Hayward Field, estádio da Universidade do Oregon que marcou a história do atletismo mundial e onde treinou e competiu o campeão olímpico brasileiro Joaquim Cruz. O atleta será acompanhado pelo educador de atletismo da Estação Conhecimento Serra, Diogo Mello, que também foi convocado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira.

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A lista dos 26 atletas convocados para representar o Brasil foi divulgada na última segunda-feira (20/07) pela TV Atletismo Brasil. Além de Davi, a capixaba Edimara Alves de Jesus, destaque no arremesso de peso, também defenderá o país na competição.

A convocação seguiu os critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que selecionou os atletas com índice mínimo exigido pela World Athletics no período entre 1º de outubro de 2025 e 19 de julho de 2026, respeitando o limite de até dois atletas por prova. O Mundial reúne competidores com idades entre 16 e 19 anos.

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Davi Gabriel comemorando índice mundial Sub-20
Davi Gabriel comemorando índice mundial Sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)

Considerado um dos principais nomes da nova geração da marcha atlética brasileira, Davi chega ao Mundial após uma sequência de resultados expressivos. Em abril deste ano, conquistou a melhor colocação entre os brasileiros na prova dos 10 km da categoria sub-20 durante o Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes, realizado em Brasília. O atleta também é o atual campeão brasileiro sub-20 e já representou o país no Pan-Americano Sub-20 de Marcha Atlética, em 2025, e no Campeonato Sul-Americano Sub-18, em 2024.

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A trajetória de Davi na modalidade começou aos 13 anos, na Estação Conhecimento Serra, iniciativa mantida pela Fundação Vale e patrocinada pela Vale por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

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A convocação para o Mundial representa a realização de um objetivo construído ao longo de meses de preparação.

— Estou muito feliz e orgulhoso por poder representar o meu país no Mundial. Desde o ano passado coloquei na minha cabeça que participar dessa competição era um sonho para mim. Sabia que seria muito difícil, mas sempre acreditamos, lutamos por isso, treinamos muito e agora tenho a felicidade de representar oficialmente o Brasil no Mundial — afirmou Davi Gabriel.

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Para o treinador Diogo Mello, a presença do atleta na competição internacional é resultado de um trabalho de formação desenvolvido ao longo dos últimos anos.

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— A participação do Davi no Mundial reflete anos de dedicação, disciplina e compromisso com o esporte e com a marcha atlética. Também representa o reconhecimento do trabalho de base realizado pela Estação Conhecimento Serra, com o patrocínio da Vale, que tem como um de seus pilares a transformação social por meio do esporte — destacou o treinador.

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