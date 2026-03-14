Anderson Silva inicia formação para se tornar policial e justifica: 'Preciso retribuir'
Ex-lutador de UFC iniciou formação na academia policial da Califórnia no
- Matéria
- Mais Notícias
O ex-campeão peso-médio do UFC Anderson Silva está em formação para se tornar policial na academia Beverly Hills Police Department, na Califórnia - Estados Unidos. O brasileiro de 50 anos, que possui cidadania norte-americana, reside em Beverly Hills desde 2019.
Mãe de Thiago Silva morre aos 70 anos; zagueiro viaja ao Rio e desfalca o Porto
Fora de Campo
Rayan vira assunto após jogo na Premier League: ‘Ainda não é’
Fora de Campo
Zagueiro do Getafe é expulso após ‘apalpada’ em atacante do Atlético de Madrid
Futebol Internacional
Segundo o ex-lutador, o novo momento da sua vida tem como anseio retribuir aos Estados Unidos pela importância que assumiu na sua vida e carreira como atleta.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Vou continuar fazendo isso (lutando). Volto ao trabalho agora mesmo e começo minha Academia de Polícia para o Departamento de Polícia de Beverly Hills. Sim (vou entrar para a polícia). Essa é a parte da minha vida em que preciso retribuir algo para os Estados Unidos. Vou fazer isso - justificou.
Anderson Silva compartilha nas redes sociais vídeos de atividades dentro da academia de polícia. Os registros incluem treinamentos táticos, exercícios físicos e práticas de tiro.
➡️ Mãe de Thiago Silva falece aos 70 anos; zagueiro viaja ao Rio e desfalca o Porto
Série sobre trajetória de Anderson Silva
O Paramount+ lançou a série biográfica "Anderson Spider Silva". A produção brasileira está disponível em toda a América Latina, incluindo o Brasil a partir desta quinta-feira, 5 de março. Em destaque, a série já recebeu indicação ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Minissérie.
William Nascimento, Bruno Vinicius e Caetano Vieira interpretam Anderson Silva nas fases adulta, adolescente e infantil, respectivamente. Responsáveis por sua criação, o tio é interpretado por Seu Jorge, enquanto Tatiana Tiburcio dá vida à tia. O elenco também conta com Douglas Silva, Jean Paulo Campos, Jeniffer Dias, Larissa Nunes, Milhem Cortaz e Vaneza Oliveira.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias