Zagueiro do Getafe é expulso após 'apalpada' em atacante do Atlético de Madrid

A rodada da La Liga deste final de semana não será lembrado apenas pelo futebol, mas sim por uma cena constrangedora. Na vitória do Atlético de Madrid por 1 a 0 sobre o Getafe, o zagueiro Abdel Abqar foi o protagonista negativo ao ser expulso por segurar as partes íntimas do atacante Alexander Sørloth.

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Nahuel Molina Lucero faz golaço durante a partida da La Liga entre Atlético de Madrid e Getafe, no Estádio Metropolitano (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

O relógio ainda não marcava metade do segundo tempo quando a confusão aconteceu. Durante uma disputa de posicionamento na área antes de uma cobrança de escanteio, Abqar, em uma tentativa desesperada de desestabilizar o centroavante norueguês do Atlético de Madrid, acabou "apelando": o defensor agarrou o pênis de Sørloth.

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O atacante do Atlético de Madrid reagiu imediatamente. Após uma breve consulta ao VAR para confirmar a agressão de cunho antidesportivo, o cartão vermelho direto foi mostrado para o defensor do time de Getafe, deixando a equipe com um a menos e em situação ainda mais complicada na partida.

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Antes da "cena de cinema" de Abqar, a rede já havia balançado. Logo aos 7 minutos de jogo, o lateral argentino Nahuel Molina acertou um belo chute de fora da área. A bola viajou com força e precisão, morrendo no ângulo do goleiro adversário para garantir os três pontos para o Atlético de Madrid.

Com a vitória, o Atlético de Madrid segue firmes na caça aos líderes da La Liga, enquanto o Getafe lida com as consequências de uma derrota amarga.